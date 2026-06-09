OpenAI podala žádost o vstup na burzu. S IPO zatím počítá na podzim

OpenAI podala u americké Komise pro cenné papíry (SEC) žádost o vstup na burzu. Firma proslavená svým AI modelem ChatGPT tím potvrzuje spekulace o možném IPO a připojuje se k dalším hráčům v oblasti umělé inteligence, kteří hledají kapitál na financování dalšího rychlého růstu.
Podle zdrojů agentury Bloomberg by k IPO mohlo dojít letos na podzim, nicméně o konkrétnímu datu zatím nebylo rozhodnuto. Samotná společnost připouští, že rozhodování není jednoduché. Některé strategické kroky jsou podle ní v současnosti snazší v soukromém režimu, nicméně podání žádosti jí dává flexibilitu jít na burzu dříve, pokud se to ukáže jako výhodné.
Ještě před případným IPO plánuje OpenAI nabídnout zaměstnancům možnost prodat část svých akcií v rámci takzvaného tender offeru, který by jim zajistil likviditu, dodal Bloomberg.
Minulý týden podal žádost o vstup na burzu také konkurenční Anthropic, který vyvíjí chatbot Claude. V posledním kole soukromého financování se navíc dostal na ocenění zhruba 965 miliard dolarů, čímž podle dostupných informací překonal valuaci OpenAI, a to díky rychle rostoucím příjmům.
To OpenAI, ač je pro mnoho lidí synonymem pro AI, nedávno naopak nesplnila některé interní cíle v oblasti tržeb a růstu uživatelské základny. Společnost navíc v poslední době opustilo nebo změnilo roli několik klíčových manažerů a vedení se snaží zjednodušit rozsáhlé produktové portfolio.
Případný vstup OpenAI na burzu v roce 2026 by znamenal další kapitolu rivality mezi Samem Altmanem a Elonem Muskem, tentokrát na kapitálových trzích. Muskova SpaceX, která kombinuje raketový byznys, satelitní internet i aktivity v oblasti AI, míří k historicky největšímu IPO s cílovým oceněním kolem 1,8 bilionu dolarů, což by ze společnosti okamžitě učinilo jednu z nejhodnotnějších veřejně obchodovaných firem světa.
OpenAI už nyní patří mezi největší soukromě financované technologické firmy vůbec. V jednom z posledních investičních kol získala 122 miliard dolarů při ocenění 852 miliard dolarů. Celý sektor umělé inteligence přitom prochází závodem o kapitál – firmy potřebují desítky miliard dolarů na nákup výkonných čipů, budování datových center a vývoj stále pokročilejších modelů. OpenAI investorům už dříve oznámila, že do roku 2030 hodlá investovat do AI infrastruktury 600 miliard dolarů.