Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
OpenAI podala žádost o vstup na burzu. S IPO zatím počítá na podzim

OpenAI podala žádost o vstup na burzu. S IPO zatím počítá na podzim

09.06.2026 10:15
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

OpenAI podala u americké Komise pro cenné papíry (SEC) žádost o vstup na burzu. Firma proslavená svým AI modelem ChatGPT tím potvrzuje spekulace o možném IPO a připojuje se k dalším hráčům v oblasti umělé inteligence, kteří hledají kapitál na financování dalšího rychlého růstu.

Podle zdrojů agentury Bloomberg by k IPO mohlo dojít letos na podzim, nicméně o konkrétnímu datu zatím nebylo rozhodnuto. Samotná společnost připouští, že rozhodování není jednoduché. Některé strategické kroky jsou podle ní v současnosti snazší v soukromém režimu, nicméně podání žádosti jí dává flexibilitu jít na burzu dříve, pokud se to ukáže jako výhodné.

Ještě před případným IPO plánuje OpenAI nabídnout zaměstnancům možnost prodat část svých akcií v rámci takzvaného tender offeru, který by jim zajistil likviditu, dodal Bloomberg.

Minulý týden podal žádost o vstup na burzu také konkurenční Anthropic, který vyvíjí chatbot Claude. V posledním kole soukromého financování se navíc dostal na ocenění zhruba 965 miliard dolarů, čímž podle dostupných informací překonal valuaci OpenAI, a to díky rychle rostoucím příjmům.

To OpenAI, ač je pro mnoho lidí synonymem pro AI, nedávno naopak nesplnila některé interní cíle v oblasti tržeb a růstu uživatelské základny. Společnost navíc v poslední době opustilo nebo změnilo roli několik klíčových manažerů a vedení se snaží zjednodušit rozsáhlé produktové portfolio.

Případný vstup OpenAI na burzu v roce 2026 by znamenal další kapitolu rivality mezi Samem Altmanem a Elonem Muskem, tentokrát na kapitálových trzích. Muskova SpaceX, která kombinuje raketový byznys, satelitní internet i aktivity v oblasti AI, míří k historicky největšímu IPO s cílovým oceněním kolem 1,8 bilionu dolarů, což by ze společnosti okamžitě učinilo jednu z nejhodnotnějších veřejně obchodovaných firem světa.

OpenAI už nyní patří mezi největší soukromě financované technologické firmy vůbec. V jednom z posledních investičních kol získala 122 miliard dolarů při ocenění 852 miliard dolarů. Celý sektor umělé inteligence přitom prochází závodem o kapitál – firmy potřebují desítky miliard dolarů na nákup výkonných čipů, budování datových center a vývoj stále pokročilejších modelů. OpenAI investorům už dříve oznámila, že do roku 2030 hodlá investovat do AI infrastruktury 600 miliard dolarů.


Čtěte více:

Florida jako první stát USA zažalovala OpenAI, firma podle žalobců tajila rizika
02.06.2026 11:08
Florida jako první stát USA zažalovala OpenAI, firma podle žalobců tajila rizika
Florida se stala prvním americkým státem, který zažaloval společnost O...
Perly týdne: Společnosti jako Anthropic a OpenAI nemají na trhu co dělat, nikdo nezná skutečné náklady AI
05.06.2026 10:46
Perly týdne: Společnosti jako Anthropic a OpenAI nemají na trhu co dělat, nikdo nezná skutečné náklady AI
Ed Zitron, který stojí v čele EZ Primary Research, prezentoval na Bloo...
Arnott: Obří IPO SpaceX, OpenAI a dalších mění pravidla hry na burze a vysávají kapitál z trhu
09.06.2026 5:54
Arnott: Obří IPO SpaceX, OpenAI a dalších mění pravidla hry na burze a vysávají kapitál z trhu
Vlna obřích IPO v čele se SpaceX, Anthropic a OpenAI může podle invest...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
09.06.2026
12:05Banka of America vidí na trhu mnoho varovných signálů. Je čas vybírat zisky, tvrdí
11:14Zájem o AI se mísí s obavami ze souboje o kapitál. Akcie dnes převážně rostou  
11:05Průmyslová výroba v Německu poprvé od útoku na Írán vzrostla, zvýšil se i vývoz
10:47Raiffeisenbank a.s.: Výplata úrokového výnosu dluhopisu XS2348241048
10:15OpenAI podala žádost o vstup na burzu. S IPO zatím počítá na podzim
9:21Zisk Bezvavlasy.cz narostl v 1Q o 155 procent. Po dokončení transformace chce vytěžit synergie
8:51Rozbřesk: Revidujeme vzhůru výhled na sazby ČNB, zvýšení bude ve hře již v červnu
8:51ČEZ bojuje s Gazpromem, Apple posouvá Siri a OpenAI oficiálně zamíří na burzu  
5:54Arnott: Obří IPO SpaceX, OpenAI a dalších mění pravidla hry na burze a vysávají kapitál z trhu
08.06.2026
16:29PODCAST Týdenní výhled: Trojice problémů tížící trhy a rekordní IPO SpaceX  
15:19Nový „největší problém“, umělá inteligence a Fed
12:03AI teprve začíná, tvrdí Huang. Výprodej techu je podle něj šance na nákup  
11:25Míra nezaměstnanosti v Česku klesá. Ale jen opticky
11:09Zatímco v Evropě doznívá propad akcií, Amerika se po víkendu bude snažit zvednout  
10:39Růst japonské ekonomiky v prvním čtvrtletí po zpřesnění dat zrychlil méně
10:29Léky na obezitu míří za hranice USA. Eli Lilly a Novo Nordisk cílí na globální trh, klíčovou roli sehraje cena
10:08Průmyslová výroba v Česku v dubnu zrychlila meziroční růst na 1,5 procenta
9:30Největší italská banka Intesa nabídla 30,6 miliardy eur za domácího rivala Monte dei Paschi di Siena
9:19ČEZ, a.s.: Vnitřní informace: Elevion Group B.V. a Techem Energy Services GmbH podepsaly smlouvu o koupi 100% podílu ve společnosti Techem Solutions GmbH
9:18Rozbřesk: Rychlý růst cen nemovitostí v Česku asi zpomalí zejména v nejdražších lokalitách

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Čína - Obchodní bilance, mld. USD
8:00DE - Průmyslová výroba, y/y
16:00USA - Prodeje starších domů
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět