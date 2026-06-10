Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Technologie zůstávají pod tlakem před rizikovým inflačním reportem

Technologie zůstávají pod tlakem před rizikovým inflačním reportem

10.06.2026 11:32
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Evropské trhy se sice snažily v úvodu zvedat, ale postupně o elán přicházejí a klíčové indexy se začínají čím dál víc červenat. Asi půl procenta v záporu se nachází DAX , zatímco FTSE100, AEX a nyní už také CAC40 registrují menší ztráty. Americké futures pak naznačují negativní start další seance, přičemž v premarketu je vidět pokračující tlak na technologické firmy.

Právě zlomení velmi úspěšné růstové série v tomto sektoru zůstává pro trhy jedním z klíčových témat. Fundamentálně vypadá téma umělé inteligence stále hodně silné, jenže je tu výběr zisků, strach z dražšího financování či stahování peněz do IPO SpaceX. Nastává tedy otázka, kam až musí trh dosednout, než dostane AI vlna další šanci.

Do hry může podstatným způsobem promluvit dnešní americká inflace. Ta by podle odhadů měla dál stoupnout jak na celkové, tak i jádrové úrovni. Vyšší čísla by na současném trhu přilila olej do ohně, když výnosy dluhopisů zůstávají poměrně vysoko a před daty mírně stoupají, a sentiment na akciích vypadá nalomený. Naopak je možné, že inflační čísla na či pod konsensem by mohla přinést úlevu a návrat investorů do rizika po posledním poklesu cen na řadě oblíbených akciových jmen.

Inflace přímo souvisí s očekáváními o politice Fedu. Momentálně je trh nastaven na zvýšení sazeb v prosinci. Jakékoli přiblížení termínu spolu s rychlejšími cenami by bylo nepříjemné. A naopak, pokud data dají šanci na odsunutí přísnější politiky, trh by mohl začít opět spekulovat, že mezitím inflační tlaky odezní a Fed nakonec bude reagovat méně, či dokonce vůbec.

Eurodolar se nepatrně zvedl k 1,1550, zatímco zlato pokračuje směrem dolů pod 4200 USD. Cena ropy se nachází pod 92 dolary, přičemž trh potvrzuje rostoucí odolnost vůči zprávám z Blízkého východu. Tam se evidentně vzdaluje naděje na mírovou dohodu, a naopak přibývá přestřelek. Podle Donalda Trumpa je sice dohoda blízko, ale Írán popírá jakákoli jednání či Trumpem podsouvané ústupky. CNN napočítala, že Trump hlásil blízkou dohodu už minimálně 38krát od začátku konfliktu. Jeho slova tak vypadají spíš jako náhodné pokusy a logicky ztratila váhu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:32 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.1791 0.0741 24.1875 24.1485
CZK/USD 20.9270 -0.0645 20.9500 20.8945
HUF/EUR 355.7135 -0.1047 356.1606 354.8917
PLN/EUR 4.2479 0.1223 4.2501 4.2406
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.8305 0.1889 7.8324 7.8113
JPY/EUR 185.3470 0.1773 185.3905 184.9536
JPY/USD 160.4290 0.0334 160.4380 160.2450
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8629 0.0017 0.8633 0.8624
CHF/EUR 0.9227 0.1672 0.9230 0.9212
NOK/EUR 10.9674 0.2931 11.0065 10.9433
SEK/EUR 10.9572 0.1710 10.9701 10.9256
USD/EUR 1.1553 0.1461 1.1559 1.1533
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4267 0.2107 1.4278 1.4221
CAD/USD 1.3930 -0.1541 1.3959 1.3930
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
10.06.2026
12:20Brzdou jsou pro ekonomiku dražší nemovitosti. Proč?
12:03ČEZ vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu
11:32Technologie zůstávají pod tlakem před rizikovým inflačním reportem  
11:19ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
10:31ASML na maximech, ale s otazníky: valuace vůči konkurenci je nejnižší za několik let  
10:11Inflace v květnu zpomalila na 2,1 procenta, potvrdil ČSÚ
10:10UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.: Oznámení výplaty úrokového výnosu z hypotečních zástavních listů, ISIN XS2188802404
8:50Rozbřesk: Paradoxy tuzemského trhu práce
8:37USA provedly odvetné údery na Írán, trh čeká na americkou inflaci. Evropa otevře v plusu  
6:04Siegel: Fed nechce zopakovat svou předchozí inflační chybu
09.06.2026
18:10Setrvačné akcie jsou opět v kurzu. Jak se chovají během nafukování a vyfukování bubliny?
16:49KKCG Financing a.s.: Oznámení o osmé výplatě úrokového výnosu
15:49Analytický radar: AI rally nekončí. Hardware bere vše, software krvácí a lano se začíná napínat
14:43Silná data z trhu práce mění očekávání. Trh začíná počítat s růstem sazeb  
12:05Banka of America vidí na trhu mnoho varovných signálů. Je čas vybírat zisky, tvrdí
11:14Zájem o AI se mísí s obavami ze souboje o kapitál. Akcie dnes převážně rostou  
11:05Průmyslová výroba v Německu poprvé od útoku na Írán vzrostla, zvýšil se i vývoz
10:47Raiffeisenbank a.s.: Výplata úrokového výnosu dluhopisu XS2348241048
10:15OpenAI podala žádost o vstup na burzu. S IPO zatím počítá na podzim
9:21Zisk Bezvavlasy.cz narostl v 1Q o 155 procent. Po dokončení transformace chce vytěžit synergie

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
3:30Čína - CPI, y/y
9:00CZ - CPI, y/y
14:30USA - CPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět