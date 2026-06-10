Technologie zůstávají pod tlakem před rizikovým inflačním reportem

Evropské trhy se sice snažily v úvodu zvedat, ale postupně o elán přicházejí a klíčové indexy se začínají čím dál víc červenat. Asi půl procenta v záporu se nachází DAX , zatímco FTSE100, AEX a nyní už také CAC40 registrují menší ztráty. Americké futures pak naznačují negativní start další seance, přičemž v premarketu je vidět pokračující tlak na technologické firmy.
Právě zlomení velmi úspěšné růstové série v tomto sektoru zůstává pro trhy jedním z klíčových témat. Fundamentálně vypadá téma umělé inteligence stále hodně silné, jenže je tu výběr zisků, strach z dražšího financování či stahování peněz do IPO SpaceX. Nastává tedy otázka, kam až musí trh dosednout, než dostane AI vlna další šanci.
Do hry může podstatným způsobem promluvit dnešní americká inflace. Ta by podle odhadů měla dál stoupnout jak na celkové, tak i jádrové úrovni. Vyšší čísla by na současném trhu přilila olej do ohně, když výnosy dluhopisů zůstávají poměrně vysoko a před daty mírně stoupají, a sentiment na akciích vypadá nalomený. Naopak je možné, že inflační čísla na či pod konsensem by mohla přinést úlevu a návrat investorů do rizika po posledním poklesu cen na řadě oblíbených akciových jmen.
Inflace přímo souvisí s očekáváními o politice Fedu. Momentálně je trh nastaven na zvýšení sazeb v prosinci. Jakékoli přiblížení termínu spolu s rychlejšími cenami by bylo nepříjemné. A naopak, pokud data dají šanci na odsunutí přísnější politiky, trh by mohl začít opět spekulovat, že mezitím inflační tlaky odezní a Fed nakonec bude reagovat méně, či dokonce vůbec.
Eurodolar se nepatrně zvedl k 1,1550, zatímco zlato pokračuje směrem dolů pod 4200 USD. Cena ropy se nachází pod 92 dolary, přičemž trh potvrzuje rostoucí odolnost vůči zprávám z Blízkého východu. Tam se evidentně vzdaluje naděje na mírovou dohodu, a naopak přibývá přestřelek. Podle Donalda Trumpa je sice dohoda blízko, ale Írán popírá jakákoli jednání či Trumpem podsouvané ústupky. CNN napočítala, že Trump hlásil blízkou dohodu už minimálně 38krát od začátku konfliktu. Jeho slova tak vypadají spíš jako náhodné pokusy a logicky ztratila váhu.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:32 SEČ:
|CZK/EUR
|24.1791
|0.0741
|24.1875
|24.1485
|CZK/USD
|20.9270
|-0.0645
|20.9500
|20.8945
|HUF/EUR
|355.7135
|-0.1047
|356.1606
|354.8917
|PLN/EUR
|4.2479
|0.1223
|4.2501
|4.2406
|CNY/EUR
|7.8305
|0.1889
|7.8324
|7.8113
|JPY/EUR
|185.3470
|0.1773
|185.3905
|184.9536
|JPY/USD
|160.4290
|0.0334
|160.4380
|160.2450
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|10.9701
|10.9256
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|1.1553
|0.1461
|1.1559
|1.1533
|AUD/USD
|1.4267
|0.2107
|1.4278
|1.4221
|CAD/USD
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|1.3959
|1.3930