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Techy korigují včerejšek, ale trhy mezitím podporuje obnovení jednání s Íránem

Techy korigují včerejšek, ale trhy mezitím podporuje obnovení jednání s Íránem

10.07.2026 10:51
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Evropské akcie před víkendem přešlapují na místě a investoři se soustředí především na dvě klíčová témata – vývoj v technologickém sektoru a situaci na Blízkém východě. Podle analytika Patria Finance Tomáše Vlka bude pro další směřování trhů zásadní nadcházející výsledková sezona, která ukáže, zda jsou vysoká očekávání spojená s umělou inteligencí a investicemi technologických gigantů oprávněná.

Obchodování před víkendem je v Evropě nevýrazné, když hlavní indexy vykazují pouze menší změny oběma směry od včerejšího závěru. Americké trhy soudě podle futures mohou lehce korigovat včerejší velmi slušný růst znovu pod taktovkou technologií. Hlavní témata se přitom nemění.

Tím klíčovým je výhled pro technologický sektor. Zájem investorů se přelévá mezi výrobci pamětí, čipů, tradičním velkým techem a místy softwarem, přičemž rizikovým faktorem, před kterým stojíme, je nepochybně výsledková sezóna. Jak budou vypadat nové investiční plány velkého techu a jak to trh přijme?

Dalším tématem zůstává Írán. Vzájemné útoky mezi Íránem a USA podle očekávání nepřerůstají ve větší konflikt, a naopak přišly zprávy o obnovených jednáních. To je pro trhy určitě úleva, což vidíme i na poklesu cen ropy pod 76 dolarů. S tím ostatně pomohla i statistika rekordní těžby v Emirátech za červen. Každopádně i Blízký východ znamená riziko. Opakované provokace a útoky či zpochybňování příměří vypadají velmi pravděpodobně a trhy si na ně budou muset zvyknout.

Příznivý vývoj tentokrát vidíme na dluhopisech. Výnosy se včera nakonec vydaly dolů a dnes v tom pokračují díky ropě. Platí to nejen pro západní trhy, ale také pro ten japonský, kde delší splatnosti klesají. Sledujeme rovněž mírné posílení jenu.

Nová data dnes nejsou na programu. Eurodolar má v posledních dnech tendenci mírně stoupat při současných 1,1435. Koruna je na páru s eurem v klidu. Zlato lehce koriguje včerejší nárůst. V jeho krátkodobých pohybech stále sledujeme určitou inspiraci akciemi, ale trendově zlato směřuje dolů a zatím těžko prohlásit dosažení dna.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:49 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2679 0.0592 24.2743 24.2420
CZK/USD 21.2235 0.0306 21.2300 21.1565
HUF/EUR 356.7550 -0.1730 357.7178 355.8011
PLN/EUR 4.3489 0.4485 4.3508 4.3289
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.7548 -0.1319 7.7768 7.7530
JPY/EUR 184.7880 -0.4579 185.7078 184.7331
JPY/USD 161.6215 -0.4650 162.4240 161.3010
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8525 -0.0194 0.8527 0.8517
CHF/EUR 0.9217 -0.0569 0.9225 0.9202
NOK/EUR 11.1627 0.4191 11.1701 11.0932
SEK/EUR 11.0435 -0.0538 11.0537 11.0240
USD/EUR 1.1433 0.0131 1.1461 1.1431
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4401 -0.0555 1.4422 1.4345
CAD/USD 1.4167 -0.0127 1.4173 1.4136
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 

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