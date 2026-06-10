Akcie klesly kvůli napětí mezi USA a Íránem, ropa opět posílila

Americké akcie dnes oslabily poté, co napětí mezi USA a Íránem vyvolalo růst cen ropy a zvýšilo obavy z dalšího vývoje inflace. Výprodej zasáhl jak akcie, tak dluhopisy, přičemž největší tlak byl patrný v technologickém sektoru. Index S&P 500 směřuje k nejnižší úrovni za posledních 5 týdnů.
Americká ropa uzavřela kolem 90 dolarů za barel poté, co prezident Donald Trump oznámil další možné vojenské kroky proti Íránu a kritizoval zpoždění jednání o dočasné mírové dohodě. Noční útoky dále narušily křehké příměří, které trvalo přibližně 2 měsíce.
Trump uvedl, že Spojené státy jsou připraveny pokračovat v úderech a zdůraznil tvrdý postoj vůči Teheránu. Eskalace napětí komplikuje nepřímá jednání mezi oběma zeměmi a snižuje pravděpodobnost rychlého otevření úžiny Hormuz. To zvyšuje riziko vyšších cen energií a tím i tlak na inflaci, což by mohlo donutit Fed přehodnotit další směřování měnové politiky.
Podle analytiků byl trh v posledních týdnech nastavený na rychlé uzavření dohody. Čím déle však konflikt trvá, tím větší je pravděpodobnost, že ceny ropy zůstanou zvýšené a inflace bude odolnější. Tyto obavy převážily i nad relativně klidnějšími daty o spotřebitelských cenách. Inflace v květnu zrychlila nejrychleji za více než 3 roky, ale jádrový ukazatel rostl pomaleji, než se čekalo.
Investoři nyní pracují se dvěma scénáři. Pokud se situace na Blízkém východě postupně uklidní a logistické toky se normalizují, inflace by mohla klesnout a Fed by nemusel přistoupit ke zvýšení sazeb. Pokud však současný stav přetrvá, roste riziko výraznějších zásahů centrální banky.
Současně se zvyšují obavy o valuace technologických firem, zejména v segmentech spojených s umělou inteligencí. Po silné rally v předchozích měsících investoři částečně vybírají zisky. Trh navíc čeká vlna nových emisí akcií, protože firmy hledají kapitál pro financování AI projektů. Tato nabídka může krátkodobě zatížit ceny akcií.
Podle komentářů z trhu je část současného pohybu technickou korekcí po výrazném růstu. Investoři rovněž uvolňují kapitál, aby se mohli zapojit do nadcházejících emisí, včetně IPO SpaceX a případných nabídek od velkých technologických firem.
Z firemních zpráv zaujalo, že IPO společnosti SpaceX přilákalo více než čtyřnásobnou poptávku oproti nabízeným akciím. Super Micro Computer oslabil po oznámení plánu získat 7 miliard dolarů emisí akcií na financování výroby AI serverů. Akcie velkých dopravních firem prudce klesly poté, co oznámil další expanzi v oblasti logistických služeb. , a Fifth Third uspěly u soudu v kauze spojené s financováním společnosti Tricolor Holdings. Cracker Barrel výrazně posílil po zvýšení výhledu tržeb a známkách stabilizace návštěvnosti.
Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně S&P 500: -1,61 %, Nasdaq 100 : -1,98 % a Dow Jones : -1,87 %.