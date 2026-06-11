Eskalace v Íránu zvyšuje napětí, ECB míří ke zvýšení sazeb a Oracle překvapil capexy

Investoři sledují eskalaci napětí mezi USA a Íránem, pravděpodobné zvýšení sazeb ECB i nové signály z technologického sektoru, kde rostoucí investice do AI opět otevírají otázku udržitelnosti současného boomu.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,4 %, FTSE 100 -0,4 % a DAX - 0,2 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +0,3 %, S&P 500 mini +0,4 % a Nasdaq 100 mini +0,7 %.
ČEZ plánuje investovat 8 miliard Kč do modernizace přehrady Orlík na přečerpávací vodní elektrárnu do roku 2033 s kapacitou až 750 MWh. Ačkoli pozitivně vnímáme investice do obnovitelných zdrojů energie a vyrovnávacích trhů, projekt je dlouhodobý a neočekává se, že by generoval významné příjmy dříve než na začátku až v polovině 30. let 21. století.
Spojené státy v noci na dnešek zahájily nové vzdušné údery na cíle v Íránu, oznámilo oblastní velitelství amerických sil (CENTCOM). Írán informoval o explozích v několika oblastech, uvedla agentura Reuters. Íránská armáda krátce po začátku útoků sdělila, že zcela uzavřela Hormuzský průliv a zasáhla dvě lodě, které se snažily úžinou proplout. USA krátce nato uvedly, že průliv zůstává otevřený. Americký prezident Donald Trump stanici Fox News řekl, že mluvil s íránskými činiteli a že údery brzy skončí. Teherán odmítl, že by Trump s íránskými činiteli hovořil.
"Údery jsou odvetou za neoprávněnou a pokračující agresi Íránu," uvedl CENTCOM s tím, že jde o obranné údery na rozkaz vrchního velitele, jímž je Trump. Ten před novými útoky uvedl, že USA k nim hodlají sáhnout, pokud Írán nepodepíše mírovou dohodu. Americký ministr obrany Pete Hegseth uvedl, že USA se při "tvrdých úderech" zaměří na "klíčová zařízení".
Evropská centrální banka dnes pravděpodobně zvýší základní úrokové sazby. Stala by se tak první z největších centrálních bank světa, která k tomuto kroku přistoupí od chvíle, kdy eskalace konfliktu na Blízkém východě z konce února vyvolala krizi na trhu s energiemi. Většina ekonomů podle agentury Reuters očekává, že Rada guvernérů ECB rozhodne zvýšit sazby o čtvrt procentního bodu. Klíčová depozitní sazba by se tak dostala na 2,25 procenta. Zvýšení úroků je podle analytiků téměř jisté. V poslední době se pro zvýšení sazeb totiž vyslovilo několik představitelů ECB a plán má podporu i guvernérů centrálních bank v Itálii a Řecku, kteří jsou považováni za zastánce uvolněnější měnové politiky.
Oracle pomohl investorům znovu zaměřit pozornost na další obavu – z prasknutí bubliny umělé inteligence. Společnost ve středu oznámila čtvrtletní kapitálové výdaje, které byly vyšší než odhady, což ilustruje riziko, že se infrastruktura umělé inteligence včas nezaplatí a nezabrání masivní korekci. Kapitálové výdaje – z velké části na datová centra – dosáhly v období končícím 31. květnem 15,9 miliardy dolarů, čímž se roční součet zvýšil na 55,7 miliardy dolarů – což je více než projekce společnosti ve výši 50 miliard dolarů.
Fondy z Perského zálivu údajně zadaly v rámci primární veřejné nabídky akcií SpaceX objednávky v hodnotě několika miliard dolarů. Jen Saúdskoarabský veřejný investiční fond a Kuvajtský investiční úřad zadaly objednávky v hodnotě 1 až 5 miliard dolarů. Významný závazek pravděpodobně učiní i Qatar Investment Authority v hodnotě 580 miliard dolarů. Zájem zemí Perského zálivu je součástí širšího náporu globálních institucionálních investorů na tuto primární veřejnou nabídku, jejichž objednávky překročily počet nabízených akcií.
Americké ministerstvo financí v květnu vrátilo téměř 22 miliard dolarů z vybraných celních příjmů od dovozců, což je první vlna splátek od doby, kdy Nejvyšší soud označil Trumpův pokus využít nouzový zákon k zahájení globální obchodní války za nezákonný. Částka se zhruba rovná clům vybraným za měsíc, uvádí se ve středečním prohlášení ministerstva financí.