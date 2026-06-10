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USA provedly odvetné údery na Írán, trh čeká na americkou inflaci. Evropa otevře v plusu

USA provedly odvetné údery na Írán, trh čeká na americkou inflaci. Evropa otevře v plusu

10.06.2026 8:37
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Výprodej technologických titulů pokračoval i v úterý, Nasdaq 100 oslabil o více než procento. Investoři se zdají být opatrní před dnešními údaji o květnovém vývoji inflace v USA a pátečním, pravděpodobně rekordním IPO vesmírné společnosti SpaceX.

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