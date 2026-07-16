Nové americké útoky v Perském zálivu, zdražení ASML a SpaceX dál padá pod tlakem investorů

Evropské i americké futures naznačují smíšený začátek obchodování, zatímco investoři vstřebávají řadu firemních i geopolitických zpráv. Na globální scéně rezonují informace o možném zdražování , varování šéfa Jamieho Dimona před riziky pokročilé umělé inteligence či pokračující pokles akcií SpaceX. Nervozitu na trzích zároveň podporuje další eskalace napětí v Perském zálivu po útoku amerických sil na supertanker.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,2 %, FTSE 100 -0,5 % a DAX -0,1 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +0,1 %, S&P 500 mini +0,1 % a Nasdaq 100 mini +0,2 %.
Člen dozorčí rady společnosti COLT R. Holeček koupil 14. června 2080 akcií za 891,92 Kč/akcie.
Společnost CSG zahájila výstavbu závodu na výrobu dělostřelecké munice v hodnotě 632 milionů USD v USA.
Autonomous Research opakuje doporučení pro Outperform a zvýšila cílovou cenu akcií na 131,87 EUR ze 124,91 EUR.
Andy Burnham bude jmenovat Shabanu Mahmoodovou ministryní financí, uvádějí zprávy FT, které naznačují, že nastupující britský premiér ignoruje klíčového spojence „mírné levice“ a dřívějšího favorita Eda Milibanda. Mahmoodová, která je vnímán jako spíše centristka, v současné době zastává funkci ministryně vnitra. Mluvčí Burnhama uvedl, že konečné rozhodnutí ještě nebylo učiněno.
The Information informoval, že , klíčový dodavatel zařízení pro výrobu čipů, plánuje zvýšit ceny.
Americká armáda zasáhla supertanker hluboko v Perském zálivu poblíž klíčového íránského terminálu pro vývoz ropy. Jedná se o první útok na plavidlo od doby, kdy USA znovu zavedly blokádu lodní dopravy v zemi. Operace provedená tak hluboko v zálivu, daleko od Hormuzského průlivu, může signalizovat, že USA rozšiřují rozsah své první blokády.
Generální ředitel Chase Jamie Dimon uvedl, že rizika spojená s modelem umělé inteligence Mythos od společnosti Anthropic jsou „skutečným problémem“, kterému se americká vláda nyní musí vypořádat. „V podstatě dáváte balistické rakety jednotlivcům s Mythosem,“ řekl publiku na summitu o obraně a inovacích v Pensylvánii.
Akcie společnosti SpaceX právě klesly na nejnižší úroveň od doby, kdy vstoupila na burzu a dokonce krátce klesly pod svou původní nabídkovou cenu. Tento pokles by mohl pokračovat. První z mnoha blokací akcií, které bránily raným investorům v prodeji, vyprší, jakmile SpaceX zveřejní své první čtvrtletní výsledky – což musí udělat brzy.