Detail - články
Invesco: Vzestup bitcoinu a proč do něj zrovna teď investovat?

05.12.2025 15:21
Autor: Redakce, Patria.cz

Bitcoin vznikl v důsledku finanční krize v roce 2008 a stal se první kryptoměnou na světě – decentralizovanou alternativou k tradičnímu bankovnictví. Od té doby podnítil růst rozsáhlého systému digitálních aktiv, který nyní mění náš pohled na peníze, investice a budoucnost financí.

Dnes jsou digitální aktiva dostupnější než kdykoli předtím. V USA vedlo zavedení spotového bitcoinu k nárůstu poptávky ze strany retailových i institucionálních investorů, což se ještě zvýšilo po vítězství prezidenta Trumpa v prezidentských volbách. Ve Velké Británii otevřela FCA v říjnu 2025 přístup retailových investorů ke kryptoměnám obchodovaným na burzách. Podle FCA nyní 12 % dospělých Britů vlastní kryptoměny, což je oproti 10 % v předchozím průzkumu nárůst. Tyto události posilují roli bitcoinu jako největší kryptoměny na světě a vytváří tak mainstreamové investiční možnosti.

Bitcoin v posledních letech překonal všechny hlavní třídy aktiv

V roce 2024 dosáhl bitcoin působivého zisku 122,5 % díky rostoucí popularitě (prostřednictvím spotových bitcoinových ETF) a nadšení investorů z pravděpodobného posunu k přátelštější, pro-kryptoměnové politice v USA. To znamená, že 10letý anualizovaný výnos bitcoinu tvořil 76,6 %, čímž překonal všechny hlavní třídy aktiv.

Impozantní růst bitcoinu přilákal jak jeho odpůrce, tak i zastánce. Zastánci věří, že se nacházíme na počátku několik let trvajícího cyklu, který by měl přinést další růst cen, zatímco skeptici se domnívají, že digitální aktiva odrážejí podmínky podobné bublině, a poukazují na závažnost hlubokých propadů, jaké byly ty v letech 2018 a 2022.

Co je třeba zvážit před investováním do bitcoinu

Současná tržní kapitalizace kryptoměn ve výši 3,7 bilionu dolarů zůstává relativně malá ve srovnání s jinými třídami aktiv, ale existuje potenciál pro její růst, jak jsme viděli v 16leté historii kryptoměn.

Zatímco technologie blockchain, na které je bitcoin založen, má širší využití, mnoho investorů láká především potenciál bitcoinu pro rychlé zhodnocení ceny. Existují však i další důvody, proč zvážit přidání bitcoinu do svého portfolia, včetně výhod diverzifikace portfolia a potenciálního zajištění proti inflaci.

•    Diverzifikace portfolia: Chování bitcoinu a jeho tendence pohybovat se odlišně od hlavních tříd aktiv znamená, že může pomoci diverzifikovat portfolia.

•    Dlouhodobé uchování hodnoty: Bitcoin funguje mimo kontrolu centrální banky, což mu dává vlastnosti „digitálního zlata“. Může diverzifikovat portfolia a sloužit jako potenciální zajištění proti inflaci.

•    Digitální alternativa: Bitcoin nabízí investorům alternativu k bankami a vládami kontrolovaným měnám a lze jej posílat a přijímat kdekoli na světě.

•  Zvažte rizika: Cena bitcoinu je volatilní a investoři mohou čelit prudkým ztrátám. Trh s kryptoměnami je také z velké části neregulovaný, s omezenou ochranou v případě ztráty finančních prostředků v důsledku podvodu, hackerství nebo chyby uživatele, proto je důležité pochopit základy přímého nákupu. Jednodušším řešením mohou být investiční produkty jako ETP, které nabízejí efektivní a snadný přístup.

Investice do bitcoinu a digitálních aktiv nikdy nebyly snazší

Investice do digitálních aktiv jsou nyní snazší než kdykoli předtím. Bitcoinové ETP se stávají dostupnější po celém světě a investoři mohou investovat i do společností v kryptoměnovém systému, jako jsou těžaři, kupci kryptoměn a burzy. Z investičního hlediska procházejí kryptoměny a technologie blockchainu rychlými změnami, které investorům otevírají nové příležitosti prostřednictvím přímého vlastnictví, derivátů a širších tržních strategií. 

Na Patrii můžete do kryptoměn investovat prostřednictvím celé řady ETF:

bitcoin

Upozornění pro investory:

Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. obecně nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.

 

 

