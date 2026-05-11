Netflix sází na reklamu: aktivní divák s levnějším tarifem začíná firmě vydělávat více než prémiový předplatitel

Zvýšení ceny standardního tarifu Netflixu bez reklam na 19,99 dolaru signalizuje, že ekonomika streamování se podle analýzy serveru CNBC blíží k zásadnímu bodu zlomu. Streamovací gigant začíná hodnotit své uživatele čím dál více podle toho, kolik času u obrazovky stráví, a nikoliv pouze podle výše jejich fixního měsíčního poplatku. S tím, jak se rozvíjí trh s cílenou reklamou, se totiž čas strávený sledováním mění v měřitelný a vysoce lukrativní příjem, který může u aktivních diváků brzy vyrovnat nebo dokonce překonat tržby z prémiového předplatného.
Tato změna strategie je poháněna odklonem od modelu čistého předplatného k hybridnímu systému, který kombinuje poplatky s inzercí. Protože jsou reklamy prodávány na základě sledovanosti, čím více času uživatel sledováním seriálů a filmů stráví, tím větší tržby pro platformu generuje. tak dává jasně najevo, že pro jeho byznys je nyní angažovanost diváka stejně důležitá jako samotná platba předem.
„Jedná se o dvojitou výplatu,“ řekl CNBC Kevin Krim, prezident a generální ředitel společnosti EDO, která měří dopad reklamy na streamování a lineární televizi. „Dokud je předplatitel s reklamním tarifem zapojen do obsahu a reklam, bude minimálně stejně nebo ještě více hodnotný než ti, kdo mají tarif bez reklam,“ dodal.
Analýza společnosti EDO ukazuje, že uživatel tarifu s reklamou, který platí 8,99 dolaru měsíčně, vygeneruje při 28,5 hodinách sledování celkový výnos kolem 20 dolarů, čímž se vyrovná tarifu bez reklam. Pokud se však jeho aktivita zvýší na 41 hodin měsíčně, vyšplhá se celkový výnos k 25 dolarům, což už standardní předplatné výrazně překonává.
„Budování našeho reklamního byznysu zůstává hlavní prioritou monetizace. Naše příjmy z reklamy zůstávají na dobré cestě dosáhnout tří miliard dolarů v roce 2026, což je dvojnásobek meziročního nárůstu,“ řekl CNBC mluvčí Netflixu Adrian Zamora.
Klíčovou výhodou Netflixu v tomto souboji zůstává jeho obrovské měřítko a věrnost publika. Podle údajů za první polovinu roku 2025 uživatelé celosvětově odsledovali přes 95 miliard hodin obsahu, což dává společnosti mnohem větší prostor pro monetizaci než konkurentům, jako jsou Prime Video nebo Disney+. Uzavírání mezery v hodnotě mezi jednotlivými typy předplatitelů je nyní pro vedení Netflixu hlavním motorem budoucího růstu, zejména v situaci, kdy ochota spotřebitelů akceptovat další zvyšování cen za prémiové služby naráží na své limity.
Celý posun urychluje také fakt, že tarify s reklamou se stávají hlavním vstupním bodem pro nové uživatele. Přibližně 71 procent nového růstu předplatitelů v posledním období pochází právě z reklamních úrovní, přičemž většina z nich jsou zcela noví zákazníci, nikoliv lidé, kteří by si pouze snižovali své stávající předplatné.
„Premium předplatitelé jsou stále cennější, ale (reklamní předplatitelé) postupně rostou. V určitém bodě cena předplatného narazí na zeď, a právě tam začne růst přicházet z reklamy,“ prorokuje Jessica Reif Ehrlichová, hlavní mediální a zábavní analytička v BofA Securities.
V momentě, kdy tak ceny za streaming narazí na psychologickou bariéru, bude veškerý budoucí finanční úspěch Netflixu záviset právě na efektivitě jeho reklamního modelu. Tato bariéra je přitom velmi blízko – podle březnové zprávy společnosti Deloitte totiž 61 procent spotřebitelů uvedlo, že by službu okamžitě zrušili, pokud by se její cena zvýšila o dalších pět dolarů.
Autorem textu je Martin Krejčiřík.