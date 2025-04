Obchodníci zvyšují sázky na snížení sazeb Fedu v roce 2025. Spekuluje se o mimořádném kroku do příštího týdne

Obchodníci zvýšili očekávání, že Federální rezervní systém v letošním roce sníží úrokové sazby - a vyvolali spekulaci, že ke snížení dojde ještě před příštím zasedáním centrální banky -, protože cla americké administrativy vyvolávají obavy z globální recese.

Trhy krátce ocenily uvolnění sazeb do konce roku o 125 bazických bodů, což odpovídá pěti posunům o čtvrt procentního bodu, ukázaly jednodenní úrokové swapy. I když obchodníci později tento pohyb snížili, růst byl prudký; k minulému týdnu byla plně zaúčtována pouze tři snížení. Swapy také ukazují téměř 40% šanci, že centrální banka do příštího týdne sníží svou základní úrokovou sazbu o 25 bazických bodů, tedy ještě dlouho před dalším plánovaným politickým rozhodnutím Fedu 7. května.

Rychlé přecenění odráží strach, který zachvátil globální trhy, neboť americký prezident Donald Trump neprojevuje velkou ochotu ustoupit od agresivních obchodních cel oznámených minulý týden. V neděli večer novinářům řekl, aby „na chvíli zapomněli na trhy“.

Převládající reakcí byl útěk do bezpečí. V jednu chvíli v pondělí klesl výnos dvouletého amerického dluhopisu, který patří k nejcitlivějším na měnovou politiku, až o 22 bazických bodů na 3,43 %. Tento pohyb byl během dopoledne částečně vymazán, když panika začala opadat.



„Z našeho pohledu jde o to, zda si vybereme nějaké zisky, nebo to necháme běžet,“ řekl Daniel Loughney, vedoucí oddělení pevných výnosů společnosti Mediolanum International Funds Ltd. "Trhy jsou v tuto chvíli strukturálně neporušené. Situaci pozorně sledujeme, a pokud Trump zachová nastavené mantinely, pak mám podezření, že se situace ještě zhorší."



Mimořádné snížení úrokových sazeb je velmi neobvyklé a Fed ho naposledy použil v době, kdy trhy otřásla epidemie koronaviru na začátku roku 2020. Obchodníci krátce očekávali snížení sazeb mezi zasedáními v srpnu, kdy akcie prudce poklesly v souvislosti s odezněním carry-trade s jeny, ale tvůrci politiky zůstali pevní.

Koncem minulého týdne otevřený zájem o dubnové futures na fed funds prudce vzrostl a objemy ve čtvrtek skončily na rekordní úrovni. Na základě data vypršení kontraktu může z případného kroku Fedu v oblasti politiky před dalším plánovaným zasedáním těžit nejméně jeden velký blokový obchod.

Německé dluhopisy v pondělí také silně rostly, což vedlo k poklesu výnosu německých dvouletých dluhopisů až o 20 bazických bodů na úroveň těsně nad 1,60 %, což je nejnižší hodnota od října 2022, a poté tento pohyb zmírnily.

Přichází recese

V minulých dnech banka Chase & Co. uvedla, že očekává, že americká ekonomika letos upadne do recese. Hlavní ekonom Michael Feroli vidí snížení Fedu v červnu, přičemž na každém dalším zasedání až do ledna bude docházet ke krokům. Generální ředitel banky Jamie Dimon v pondělí brzy ráno zvážněl a vyzval k rychlému řešení nejistoty vyvolané cly.

Ekonomové Group Inc. minulý týden rovněž změnili své prognózy, přičemž základní prognóza Federálního rezervního systému i Evropské centrální banky nyní počítá s trojím snížením.

Vlády po celém světě spěchají s jednáním s americkými představiteli o snížení cel uvalených na jejich vývoz, což způsobuje volný pád trhů, protože obchodníci oceňují nejistotu, zda se podaří uzavřít dohody.

Obchodníci také snížili sázky na snížení sazeb ECB a Bank of England v očekávání, že politici budou muset jednat, aby ochránili své ekonomiky. V obou případech swapy nyní předpokládají tři snížení o čtvrt procentního bodu s téměř 50% pravděpodobností čtvrtého snížení do konce roku.

Předseda Fedu Jerome Powell dal v pátek jasně najevo, že nebude spěchat se snižováním sazeb, i když na trzích propuká chaos. Ve svém projevu zdůraznil, že stále zvýšená inflace znamená, že tvůrci politiky budou muset jednat opatrně vzhledem k dočasnému zvýšení cen v důsledku cel.

Ekonom společnosti Wrightson ICAP Lou Crandall uvedl, že šance na snížení sazeb na zasedání 7. května nebo před ním zůstává podle jeho názoru pod 50 %, což naznačuje, že tvůrci politiky se budou mít na pozoru před vyvoláním dalšího záchvatu paniky.

„Preventivní snížení sazeb by bylo užitečné pouze v případě, že by posílilo podnikatelskou důvěru, a to by se nemuselo stát, pokud by bylo vnímáno jako reakce na krizi,“ napsal v poznámce.







Zdroj: Bloomberg