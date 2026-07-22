Goldman Sachs hledá příležitosti mimo AI. Sází na spotřebu, finance i cestování

Po týdnech zvýšené volatility v sektoru umělé inteligence hledají investoři čím dál častěji příležitosti mimo nejpopulárnější technologické tituly. Analytici proto sestavili seznam společností, které mohou nabídnout atraktivní růst bez přímé závislosti na AI boomu. Mezi favority zařadili firmy těžící ze silných spotřebitelských výdajů, rozmachu cestovního ruchu, zábavního průmyslu či finančních služeb, ale také kvalitní společnosti, jejichž ocenění podle banky neodpovídá jejich fundamentům.
Goldman Sachs se zaměřil na akcie mimo sektor s umělou inteligencí poté, co s ním týdny zmítá volatilita. „Zatímco mnoho správců fondů si zachovalo býčí fundamentální pohled na komplex AI infrastruktury, nedávná volatilita ztížila držení tohoto názoru,“ napsali analytici v čele s Benem Sniderem po pátečním uzavření trhu. „Také naše rozhovory s investory se točily kolem výzvy najít investiční příležitosti, které nejsou spojeny s umělou inteligencí.“
Goldman Sachs se tak zaměřil na alternativní investiční témata, mezi nimiž jsou společnosti vázané na spotřebitelské výdaje a vysoce ziskové společnosti obchodované s výraznými slevami. V tabulce, kterou sestavila CNBC, najdete pět společností z obou těchto skupin:
|LYV
|Live Nation Entertainment
|zábava
|spotřebitelské výdaje
|FWONK
|Liberty Media Corportation
Liberty Formula 1
|zábava
|spotřebitelské výdaje
|DIS
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|média
|spotřebitelské výdaje
|LVS
|Las Vegas Sands
|kasina
|spotřebitelské výdaje
|MAR
|Marriot International
|hotely
|spotřebitelské výdaje
|DXCM
|DexCom
|zdravotnická zařízení
|společnosti s výraznou slevou
|MSCI
|MSCI
|kapitálové trhy
|společnosti s výraznou slevou
|V
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|finanční služby
|společnosti s výraznou slevou
|STRL
|Sterling Infrastructures
| stavebnictví
|společnosti s výraznou slevou
|BKNG
|Booking Holdings
|hotely
|společnosti s výraznou slevou
Sázky na štědré výdaje spotřebitelů
Formula One Group Series, akcie vlastněné společností Liberty Media, odrážejí ekonomický zájem o komerční provoz mistrovství světa Formule 1 FIA. začátkem tohoto měsíce znovu označila Formuli 1 za nejlepší volbu s cílovou cenou 120 dolarů (což implikuje 21% nárůst oproti pondělnímu uzavření). Analytik Sean Differley označil tento sport za „nedostatečně monetizovaný“ a zdůraznil růstové příležitosti v USA a Číně. Podle údajů LSEG ji 11 ze 13 analytiků, kteří se zabývají Formulí 1, hodnotí doporučením nákup nebo silný nákup.
Live Nation se dostal mezi tipy , protože poptávka po živých akcích nadále roste. ve zprávě zveřejněné v pondělí zvýšila cílovou cenu pro Live Nation na 208 dolarů, což naznačuje 15% růst. „Očekáváme, že poptávka po živých akcích zůstane celosvětově silná s dvojciferným růstem fanoušků,“ napsal analytik Batya Levi.
U má 36 analytiků ze 40 doporučení „koupit“ s průměrnou cílovou cenou 129 USD, což naznačuje potenciální zhodnocení o 34 %. Příjmy z reklamy by mělo podpořit jak fotbalové mistrovství světa, tak vyšší výdaje na politické kampaně. Pokles příjmů z tradiční televizní distribuce se zmírňuje díky pomalejšímu odlivu předplatitelů placené televize a ziskovost streamovacích platforem se dále zlepšuje. Na druhou stranu investory znepokojuje konsolidace v tomto sektoru i dlouhodobé dopady AI.
Las Vegas Sands doporučuje 15 analytiků z 21 kupovat s průměrnou 12měsíční cílovou cenou 65,4 USD, což naznačuje potenciál růstu o 44 %. Investice společnosti Sands do neherních aktivit v Macau a Singapuru by měly podpořit návratnost vloženého kapitálu. Oživení cestovního ruchu vedlo k růstu návštěvnosti i příjmů z masového a VIP segmentu. A rozhodnutí Sands upřednostnit návrat kapitálu akcionářům namísto snahy o získání licence v New Yorku se projevilo navýšením programu zpětného odkupu akcií o 1,3 miliardy dolarů a zvýšením dividendy o 20 %.
U hotelového řetězce International v pátek zvýšila cenový cíl z 353 dolarů na 380 dolarů, což oproti pondělnímu uzavření obchodu znamená nárůst o přibližně 4 %. „Společnost za posledních 10 let transformovala své podnikání, zbavila se vlastněných nemovitostí, odkoupila časově sdílená aktiva a změnila manažerské smlouvy tak, aby byly variabilnější,“ napsal analytik Stephen Grambling. „Domníváme se, že tyto změny dramaticky snižují cykličnost, což by mělo vést k dalšímu přehodnocení ratingu.“
Zlevněné hvězdy
Výrobce zařízení pro sledování hladiny cukru v krvi Dexcom vstupuje do výsledkové sezony s potenciálem pozitivního překvapení, domnívá se Bloomberg. Silná adopce senzoru G7 15 Day, růst dodávek a možné získávání podílu na trhu vytvářejí prostor pro překonání odhadů i případné zvýšení výhledu. Z 27 analytiků, kteří akcii pokrývají, jich má 24 nákupní doporučení. Průměrná cílová cena 86 USD naznačuje růst o 15 %.
Akcie MSCI nabízejí podle Goldmanů silný růst zisků, když jejich návratnost v poslední době zaostávala a nyní se obchodují „s velkou slevou“. Jefferies ji začala sledovat s doporučením nákup a stanovila u ní cenový cíl 760 dolarů, což znamená téměř 22% růst oproti pondělnímu uzavření. Analytik Surinder Thind uvedl, že tento globální poskytovatel indexů je obzvláště atraktivní díky „silné konkurenční výhodě, rozšiřování klientské základny, rostoucí expozici na soukromé trhy, viditelně opakujícím se výnosům a omezenému riziku narušení umělé inteligence“.
U Visy má 48 analytiků, kteří tuto platební společnost pokrývá, 46 nákupní doporučení, přičemž průměrná cílová cena se pohybuje o 14 % nad současnou tržní cenou. Rozdělení platebního ekosystému Visy na samostatné služby by jí mohlo zvýšit výnosy na více než 15,4 miliardy dolarů do roku 2027 oproti 10,8 miliardám dolarů v roce 2025. Tyto služby by tak tvořily přibližně 31 % celkových tržeb společnosti. Přestože tato strategie může působit riskantně, mohla by tím rozšířit své postavení napříč alternativními platebními řešeními, jako jsou digitální peněženky, domácí platební schémata nebo převody z účtu na účet.
Stavební společnost Sterling Infrastructures pokrývá jen 8 analytiků, zato všichni u ní mají nákupní doporučení s průměrnou cílovou cenou 953 USD, což naznačuje růst o 37 %. Firma má ale zároveň velmi silnou divizi E-Infrastructure Solutions, která se zaměřuje na specializovanou infrastrukturní výstavbu pro kritická odvětví a která by si mohla zapsat raketový růst díky boomu AI infrastruktury. I přes pokles v posledních týdnech si tato akcie za letošní rok připsala již 118% růst. Hlavním omezením dalšího růstu nebudou zakázky ani poptávka, ale výrobní a realizační kapacity společnosti. Společnost zakončila první čtvrtletí roku 2026 s čistou hotovostí 224 milionů USD a nadále stabilně generuje silný cash flow.
Booking sleduje 41 analytiků, přičemž 39 z nich ho doporučuje nakupovat s průměrnou cílovou cenou 221 USD, která by mohla vynést dalších 24 %. Poptávka po cestování zůstává navzdory ekonomickým a geopolitickým výkyvům velmi odolná. Zároveň firma intenzivně investuje do AI, kterou chce využít při plánování cest, personalizaci nabídek i zákaznické podpoře, aby si udržela konkurenceschopnost v rychle se měnícím prostředí cestovního ruchu.