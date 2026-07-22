Za Starmera vedl obranu, nyní bude Healey šéfem britské státní kasy. Investoři tak sází na vyšší výdaje na obranu

Evropské obranné společnosti zažívají zatím povedený týden. Trhy totiž reagují na překvapivé personální změny v britské vládě, když nový premiér Andy Burnham jmenoval do čela ministerstva financí Johna Healeyho. Investoři si krok interpretují jako signál, že obrana zůstane jednou z priorit ostrovní země, což se okamžitě promítlo do cen akcií firem navázaných na vojenské zakázky.
Mezi vítěze úterní obchodní seance patřily britské společnosti Babcock International, QinetiQ či Avon Technologies. Jejich akcie posílily o dvě až čtyři procenta, a to díky očekávání, že Healey jakožto ministr obrany za předchozí vlády Keira Starmera bude v nové funkci prosazovat vyšší financování ozbrojených sil. Starmera ostatně kritizoval za nedostatečné tempo navyšování vojenských výdajů v době rostoucích bezpečnostních rizik.
Otázkou ovšem zůstává, do jaké míry bude mít nový ministr financí prostor své představy realizovat. Velká Británie se sice v posledních letech přihlásila k ambicióznějším obranným cílům a přizpůsobuje se novým požadavkům NATO, podle odhadů ale v investičním plánu ministerstva obrany stále chybí 4,7 miliardy liber.
Přesto reagují analytici na jmenování Healeyho do čela státní pokladny pozitivně. „Trh to pravděpodobně přijme jako výhodné pro akcie obranných firem. Jako ministr financí bude (Healey) pravděpodobně mít mnoho požadavků na různé výdaje a kolik bude schopen vyčlenit na obranu, se teprve ukáže,“ uvedl pro CNBC analytik Charles Armitage.
Za potenciální příjemce vyšších výdajů označil Armitage především firmy s významnou expozicí vůči britskému trhu. Vedle společností Babcock a QinetiQ, jejichž tržby jsou na domácím trhu závislé z 65 procent, zmínil také , kde je podíl na domácím trhu 35procentní. Část pozitivního efektu by pak mohly pocítit i evropské skupiny a Leonardo, které v Británii generují desetiprocentní, respektive 15procentní podíl svých příjmů.
Podobně se vyjadřuje i Dan Coatsworth z investiční společnosti AJ Bell, jenž uvedl, že Healeyho jmenování by teoreticky mělo být pozitivní pro obranný průmysl. „Vždy tu bylo riziko, že nový ministr financí bude tvrdit, že dodatečné výdaje na obranu se nevyplatí, ale investoři nyní zastávají názor, že toto riziko bylo odstraněno. Britský trh je zaplaven obrannými akciemi, které se podílejí na domácích operacích. Ať už jde o , Babcock a nebo Qinetiq, a Cohort,“ řekl CNBC.
Současně ale varoval před přílišným optimismem. Zbrojařské tituly mají za sebou mimořádně silné období a velká část pozitivních očekávání už může být v cenách akcií započítána. Obranný průmysl navíc tradičně čelí riziku odkladů, změn nebo rušení významných státních kontraktů. „Samotné zvýšené vládní výdaje nejsou zaručenou vstupenkou k bohatství,“ upozornil.
Kde hledat zajímavé příležitosti
Ben Kumar ze společnosti 7IM se domnívá se, že právě ministerstvo obrany bude jedním z hlavních příjemců dodatečných vládních prostředků. Zároveň však připomíná dvě klíčové překážky: omezené veřejné finance a složitý systém zadávání státních zakázek.
U velkých obranných společností podle něj představuje Healeyho přítomnost na ministerstvu financí další podpůrný faktor v prostředí, které už nyní přeje růstu vojenských rozpočtů napříč Evropou. Firmám jako , či Babcock „rostou příjmy dvouciferným tempem a objednávková portfolia se hromadí: u BAE to je 84 miliard liber, u cca 50 miliard liber, u Babcocku asi 15 miliard liber“, řekl.
Ještě zajímavější příležitosti pak Kumar vidí mezi menšími společnostmi. „Tam by mohl velký kontrakt od Ministerstva obrany být transformační – firmy jako Filtronic, Avon Technologies nebo SRT Marine Systems jsou mnohem, mnohem menší a preferenční zacházení by bylo mnohem důležitější,“ míní.
Evropský obranný sektor zažil v posledních dvou letech mimořádně silnou rally. Důvodem je kombinace rostoucích geopolitických rizik, postupného navyšování vojenských rozpočtů a nových závazků členských států NATO. Index Stoxx Europe Aerospace and Defense loni vzrostl o 56,5 procenta, přičemž některé britské tituly si připsaly ještě výraznější zhodnocení. Akcie Babcocku a se během roku více než zdvojnásobily, zatímco zpevnily bezmála o 50 procent.
Klíčovou otázkou nicméně zůstává zdroj financování. Finanční trhy dávají najevo, že budou pozorně sledovat dodržování britských fiskálních pravidel. Vývoj na trhu státních dluhopisů po komentářích nového přemíra naznačil, že investoři nejsou ochotni tolerovat výraznější rozvolnění rozpočtové disciplíny. Právě reakce dluhopisového trhu tak může nakonec výrazně ovlivnit, jak moc ambiciózní plány nové britské vlády v oblasti obrany budou.