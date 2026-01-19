Škoda Auto loni celosvětově zvýšila dodávky vozů o 12,7 pct na 1,043.900

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto dodala loni celosvětově 1,043.900 vozů, meziročně o 12,7 procenta víc. V Evropě, kde byla Škoda třetí nejprodávanější značkou, dodala 836.200 vozů, meziročně o 9,9 procenta víc. Automobilka loni dodala 174.900 elektromobilů a 43.800 plug-in hybridů. Nejprodávanějším modelem zůstala Octavia. Automobilka o tom dnes informovala v tiskové zprávě.
Největším trhem bylo loni Německo, kam automobilka dodala 211.100, což je nárůst o 12,8 procenta. Následovala Česká republika s 91.800 vozy, což je nárůst o 7300, Spojené království s 83.300 vozy. Indie a Polsko. V Indii Škoda dodala 70.600 vozů, jde o nárůst 96,1 procenta.
"V Evropě jsme dosáhli celkově skvělého úspěchu – zvláště s plně elektrickými modely Enyaq a Elroq, které s dodávkami téměř 175.000 vozů pomohly značce Škoda vyšplhat na čtvrtou příčku mezi výrobci elektromobilů," uvedl člen představenstva pro prodej a marketing Škody Auto Martin Jahn.
Nejprodávanějšími modely byly Octavia (190.300 vozů), Kodiaq (130.400 vozů), Kamiq (125.900 vozů), Fabia (119.100 vozů). Dodávky elektrifikovaných vozů se loni víc než zdvojnásobily, celkem šlo o 218.700 elektrifikovaných vozů, meziročně o 117,5 procenta více.
Největším prodejním regionem zůstává západní Evropa s nárůstem 11,4 procenta na 599.300 vozů. Dodávky ve střední Evropě se zvýšily o o sedm procent na 205.500 vozů. V České republice šlo o nárůst o 8,7 procenta na 91.800 vozů. V Číně se odbyt snížil o 14,5 procenta na 15.500 vozů. V Indii Škoda zaznamenala rekordní dodávky 70.600 vozů, což je nárůst 96,1 procenta, přispěla k tomu zejména velká poptávka po lokálně vyráběném SUV Kylaq. Ve Vietnamu loni škoda zahájila montáž modelů Slavia a Kushaq z kompletně rozložených sad (CKD).
Letos plánuje Škoda uvést na trh elektrické modely Epiq, což bude městský crossover, a sedmimístné SUV Peaq.