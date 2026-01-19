Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Škoda Auto loni celosvětově zvýšila dodávky vozů o 12,7 pct na 1,043.900

Škoda Auto loni celosvětově zvýšila dodávky vozů o 12,7 pct na 1,043.900

19.01.2026 14:20
Autor: ČTK

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto dodala loni celosvětově 1,043.900 vozů, meziročně o 12,7 procenta víc. V Evropě, kde byla Škoda třetí nejprodávanější značkou, dodala 836.200 vozů, meziročně o 9,9 procenta víc. Automobilka loni dodala 174.900 elektromobilů a 43.800 plug-in hybridů. Nejprodávanějším modelem zůstala Octavia. Automobilka o tom dnes informovala v tiskové zprávě.

Největším trhem bylo loni Německo, kam automobilka dodala 211.100, což je nárůst o 12,8 procenta. Následovala Česká republika s 91.800 vozy, což je nárůst o 7300, Spojené království s 83.300 vozy. Indie a Polsko. V Indii Škoda dodala 70.600 vozů, jde o nárůst 96,1 procenta.

"V Evropě jsme dosáhli celkově skvělého úspěchu – zvláště s plně elektrickými modely Enyaq a Elroq, které s dodávkami téměř 175.000 vozů pomohly značce Škoda vyšplhat na čtvrtou příčku mezi výrobci elektromobilů," uvedl člen představenstva pro prodej a marketing Škody Auto Martin Jahn.

Nejprodávanějšími modely byly Octavia (190.300 vozů), Kodiaq (130.400 vozů), Kamiq (125.900 vozů), Fabia (119.100 vozů). Dodávky elektrifikovaných vozů se loni víc než zdvojnásobily, celkem šlo o 218.700 elektrifikovaných vozů, meziročně o 117,5 procenta více.

Největším prodejním regionem zůstává západní Evropa s nárůstem 11,4 procenta na 599.300 vozů. Dodávky ve střední Evropě se zvýšily o o sedm procent na 205.500 vozů. V České republice šlo o nárůst o 8,7 procenta na 91.800 vozů. V Číně se odbyt snížil o 14,5 procenta na 15.500 vozů. V Indii Škoda zaznamenala rekordní dodávky 70.600 vozů, což je nárůst 96,1 procenta, přispěla k tomu zejména velká poptávka po lokálně vyráběném SUV Kylaq. Ve Vietnamu loni škoda zahájila montáž modelů Slavia a Kushaq z kompletně rozložených sad (CKD).

Letos plánuje Škoda uvést na trh elektrické modely Epiq, což bude městský crossover, a sedmimístné SUV Peaq.


Čtěte více:

Export motorem čínské ekonomiky: loni se na růstu HDP podílel ze třetiny
19.01.2026 12:01
Export motorem čínské ekonomiky: loni se na růstu HDP podílel ze třetiny
Čína loni opřela svůj hospodářský růst o čistý export nejvýrazněji od ...
Inflace v EU v prosinci klesla na 2,3 procenta, v Česku zůstala na 1,8 procenta
19.01.2026 11:42
Inflace v EU v prosinci klesla na 2,3 procenta, v Česku zůstala na 1,8 procenta
Meziroční růst spotřebitelských cen v Evropské unii v prosinci zpomali...
Trumpova cla ukazují, která aktiva fungují jako bezpečný přístav, a která nikoli
19.01.2026 13:25
Trumpova cla ukazují, která aktiva fungují jako bezpečný přístav, a která nikoli
Hlavním tématem pondělka jsou jednoznačně nová cla, kterými Donald Tru...
Týdenní výhled: Trump zvyšuje cla, Evropa chystá odvetu a reportovat bude Netflix
19.01.2026 13:38
Týdenní výhled: Trump zvyšuje cla, Evropa chystá odvetu a reportovat bude Netflix
Obchodní napětí mezi Spojenými státy a Evropou znovu eskaluje. Adminis...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
19.01.2026
14:20Škoda Auto loni celosvětově zvýšila dodávky vozů o 12,7 pct na 1,043.900
13:38Týdenní výhled: Trump zvyšuje cla, Evropa chystá odvetu a reportovat bude Netflix  
13:25Trumpova cla ukazují, která aktiva fungují jako bezpečný přístav, a která nikoli  
12:01Export motorem čínské ekonomiky: loni se na růstu HDP podílel ze třetiny
11:42Inflace v EU v prosinci klesla na 2,3 procenta, v Česku zůstala na 1,8 procenta
11:18Naděje pro Bayer: Nejvyšší soud USA projedná klíčové odvolání, akcie rostou
10:54MMF zlepšil odhad letošního růstu světové ekonomiky na 3,3 procenta
10:14Akcie na cla citlivých automobilek narazily. Některé ztrácí přes tři procenta
9:16S akciemi se svezly i kryptoměny. Bitcoin klesl k 92 tisícům dolarům
8:52Trumpovy hrozby cly kvůli Grónsku dnes srazí trhy na obou stranách Atlantiku. Na rekordech zlato i stříbro  
8:47Rozbřesk: Bezprecedentní eskalace transatlantického napětí
8:16Trump pohrozil novými cly, pokud nezíská Grónsko. EU připravila odvetu i nikdy nepoužitý nástroj
6:07Desetimilionové Švýcarsko: kdy je populace příliš velká?
18.01.2026
16:03Morgan Stanley: Zlato nemusí být špatné, ale zajímavější mohou být už jiné komodity
6:12Víkendář: Fed není unaven, ale projeví se fiskální dominance
17.01.2026
16:09Kanaďané dál silně podporují bojkot amerického alkoholu, zatímco palírny trpí
6:09Víkendář: Došlo k tiché změně inflačního cíle?
16.01.2026
22:04Wall Street končí týden v mínusu: Trumpovy komentáře k Fedu víří trhy  
17:33Co je nyní na trhu „drahé“ a co „levné“
17:11CSG spouští největší lednové IPO v historii Evropy. Zbrojařský sektor zažívá boom

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět