Globální odbyt Škody Auto v prvním čtvrtletí vzrostl o 14 procent

13.04.2026 16:48
Autor: ČTK

Celosvětový odbyt automobilky Škoda Auto se v letošním prvním čtvrtletí meziročně zvýšil o 14 procent na 271.900 vozů. Oznámil to dnes mateřský koncern Volkswagen. Odbyt celého koncernu však v prvním čtvrtletí klesl, a to o čtyři procenta na zhruba 2,05 milionu vozů. Důvodem byla zejména slabší poptávka v Číně a Severní Americe.

Dnešní údaje rovněž ukázaly, že Škoda Auto v prvním čtvrtletí zvýšila odbyt elektromobilů o 92 procent na 51.800 vozů. V celém koncernu Volkswagen se však odbyt elektromobilů snížil o zhruba osm procent na 200.000 vozů, a to zejména kvůli prudkému poklesu ve Spojených státech a Číně.

Škoda v současnosti nabízí zákazníkům 12 modelových řad osobních automobilů: Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq, elektrické modely Elroq a Enyaq a v Indii vyráběné vozy Slavia, Kylaq a Kushaq. Letos přibudou elektrické modely Epiq a Peaq.

Minulý měsíc Škoda Auto oznámila, že v polovině letošního roku ukončí prodej svých vozů v Číně. Důvodem je výrazná změna tamního trhu pro mezinárodní výrobce. Automobilka se chce proto soustředit na posilování v Indii a jihovýchodní Asii.

V loňském roce Škoda Auto v Číně prodala jen 15.000 vozů, což byl meziroční pokles o 14,5 procenta. Před deseti lety ale automobilka v zemi prodávala 300.000 aut ročně a Čína byla jejím největším odbytištěm. Vozy vyráběla ve společném závodě místní značky SAIC a Volkswagenu.

Dnešní zpráva Volkswagenu údaje o odbytu Škody Auto v jednotlivých zemích nezahrnuje. Odbyt celého koncernu Volkswagen v Číně v prvním čtvrtletí nicméně podle dnešních údajů klesl o téměř 15 procent na 548.700 vozů


Kalendář událostí
ČasUdálost
10:00CZ - Běžný účet, mld. Kč
16:00USA - Prodeje starších domů
