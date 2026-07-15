Reuters: Vývoz ropných produktů z Ruska po moři klesl proti červnu na polovinu

Vývoz ropných produktů z Ruska po moři v první polovině července klesl proti předchozímu měsíci na polovinu a činil zhruba 1,6 milionu tun. Důvodem byl nižší provoz rafinerií a zákaz vývozu, které omezily objem dodávek určených pro zahraniční trhy. S odkazem na data zdrojů a čísla společnosti LSEG to dnes uvedla agentura Reuters.
Rusko minulý týden zavedlo dočasný zákaz vývozu motorové nafty, aby zajistilo dostatečné dodávky pro domácí trh. Velkoobchodní ceny pohonných hmot se v Rusku zvýšily kvůli jejich nedostatku po ukrajinských útocích na ruské rafinerie.
Zákaz má platit do konce července. Nevztahuje se ale na dodávky uskutečňované na základě dříve uzavřených kontraktů a mezivládních dohod.
Celkový vývoz motorové nafty a plynového oleje z ruských přístavů se od 1. do 15. července meziměsíčně snížil o více než 60 procent na 0,4 milionu tun. Námořní vývoz lehkého benzinu klesl o 55 procent zhruba na 0,3 milionu tun, protože silnější domácí poptávka po automobilovém benzinu snížila objem určený na export.
V červnu byly největšími odběrateli ruské motorové nafty a plynového oleje přepravovaných po moři Turecko a Brazílie. Společně odebraly nejméně polovinu dostupných objemů.
Lehký benzin, v anglických textech označovaný naphtha, se používá především jako surovina pro petrochemickou výrobu, včetně výroby plastů. Lze jej také přimíchávat do automobilového benzinu. Hlavním odbytištěm ruského lehkého benzinu je dlouhodobě Asie. Pokles dodávek by mohl ještě více omezit dostupnost této suroviny v regionu, který se už nyní potýká s narušením dodávek v důsledku konfliktu s Íránem.
Těžký topný olej a vakuový plynový olej (VGO) tvořily v první polovině července více než polovinu vývozu ropných produktů z Ruska po moři. Celkový objem nakládky těchto dvou produktů však podle údajů společnosti LSEG ve srovnání se stejným obdobím v červnu klesl přibližně o třetinu zhruba na 0,8 milionu tun.
Vzhledem k celostátnímu nedostatku paliv jednala ruská vláda o tom, že přednostní dodávky pohonných hmot zajistí vozidlům zásobujícím velké maloobchodní potravinářské řetězce, uvedl dnes místopředseda vlády Alexandr Novak. Jednání podle agentury Reuters ukazují na rostoucí obavy vlády z nedostatku paliv, který vyvolaly ukrajinské útoky bezpilotními letouny na ruskou energetickou infrastrukturu a ropné rafinerie.
Podle dvou zdrojů z odvětví a výpočtů agentury Reuters klesla produkce automobilového benzinu v Rusku po ukrajinských útocích na úroveň odpovídající zhruba 65 procentům sezonní průměrné spotřeby. Útoky totiž vedly k odstávkám velkých rafinerií.
"Jednali jsme o nutnosti upřednostnit dodávky pohonných hmot pro vozidla rozvážející potraviny pro velké maloobchodní řetězce. Je to důležité jak proto, aby se zabránilo kažení potravin, tak aby nevznikaly dodatečné náklady, které by se nakonec mohly promítnout do spotřebitelských cen,“ uvedl Novak.
Úřady obvykle vydávají řidičům palivové karty, s jejichž pomocí mohou tankovat pohonné hmoty. Novak rovněž uvedl, že vládní pracovní skupina zřízená kvůli řešení nedostatku pohonných hmot jednala také o dodávkách motorové nafty pro zemědělský sektor. Ruská centrální banka už dříve upozornila, že pokles výroby pohonných hmot bude mít negativní dopad na hospodářský růst země ve druhém letošním čtvrtletí.
Reuters v pondělí s odkazem na zdroje z odvětví a vlastní výpočty informoval, že vývoz ropných produktů z Ruska po moři v červnu klesl v meziměsíčním srovnání o 27 procent na 5,7 milionu tun. Meziročně pokles dosahuje 37 procent. Za poklesem jsou podle agentury především nepřetržité útoky dronů, které vedly k neplánovaným odstávkám klíčových ruských rafinerií.
Ukrajina se od února 2022 brání ruské vojenské invazi. Součástí konfliktu jsou útoky pomocí dronů a střel, které podnikají obě strany. Ukrajinci se v poslední době zaměřují na ruskou energetiku - prodej ropy a plynu je totiž významným zdrojem příjmů ruského státního rozpočtu.