Detail - video

Traders Talk: Shutdown v USA, šance na Nvidii a co čeká ČEZ po volbách

01.10.2025 16:51
Autor: Redakce, Patria.cz

Americké trhy vstoupily do nového týdne s nervozitou kvůli prvnímu vládnímu shutdownu za posledních sedm let. Investoři sledují, zda se situace rychle vyřeší, nebo zda absence klíčových ekonomických dat způsobí další nejistotu, uvádí v podcastu Traders Talk makléř Patria Finance Martin Uher. Pozornost se však upírá i na technologické tituly – Nvidia po čínském zákazu čipů a nových investicích překonala historická maxima. V Česku pak domácí investory nejvíce zajímá volební dopad na ČEZ.

Patria Podcasts · ČEZ po volbách" target="_blank" style="color: #cccccc; text-decoration: none;">Traders Talk: Shutdown v USA, šance na Nvidii a co čeká ČEZ po volbách

 

Další videorozhovory Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.

Obsah:
00:00:22 Shutdown v USA
00:02:54 Šance na Nvidii
00:03:57 Privatizace EA Games a zajímavý tip
00:06:55 Výsledky Nike
00:08:35 Hop nebo trop pro Novo Nordisk
00:11:25 ČEZ po volbách

Americký shutdown a nervozita na trhu

„Trh reaguje negativně, nicméně nejedná se o žádnou velkou paniku,“ říká Martin Uher. Hlavní americké indexy S&P 500 i Nasdaq dnes klesaly v pre-marketu jen o půl procenta. Shutdown však může mít vážnější následky, pokud se protáhne. „Problém je, že po dobu, co shutdown bude probíhat, nebudeme dostávat data z trhu práce. To je zásadní, protože Fed se musí rozhodovat na základě dat,“ vysvětluje makléř. Pokud by se shutdown prodloužil, může se kombinace politické paralýzy, nejistoty ohledně úrokových sazeb a absence dat stát „poměrně explozivním koktejlem“.

Nvidia může zlomit další rekordy

Z technologických gigantů pozornost opět přitahuje Nvidia. Čína oznámila zákaz prodeje čipů H20, které byly navrženy jako kompromisní varianta pro tamní trh po předchozích amerických exportních restrikcích, ale na první pohled negativní zpráva nakonec nezabránila dalšímu růstu.

Podle Uhera do hry vstoupily další zprávy. Nvidia oznámila rozsáhlou investici do OpenAI a spolupráci na budování nové infrastruktury pro umělou inteligenci. Zároveň vstoupila i kapitálově do Intelu. „Možná je to takový kouzelný kruh – investujeme do nich, oni od nás nakupují a peníze se nám vrací zpátky,“ komentoval makléř.

Trh na to reagoval jednoznačně pozitivně. Akcie prolomily historická maxima, která odolávala zhruba dva měsíce. „Po delší době Nvidia začíná vypadat velmi zajímavě i technicky. Pokud někdo rád spekuluje, tak zrovna teďka spekulace na průraz maxima může být zajímavou sázkou,“ doporučuje Uher.

Největší odkup desetiletí

Další velký pohyb přinesla zpráva o plánované privatizaci Electronic Arts. Tohoto herního giganta má převzít konsorcium vedené saúdským investičním fondem a do transakce je nepřímo zapojen i Trumpův zeť Jared Kushner. Cena okolo 55 miliard USD z něj činí největší odkup v sektoru s využitím pákového financování.

„Ještě to není hotové, čeká se na posvěcení antimonopolního úřadu,“ upozornil makléř. Přesto akcie i celý herní sektor rostly. Zajímavý byl i odraz u akcie Take-Two Interactive, která má byznys postavený na mikrotransakcích a čeká na vydání nové verze Grand Theft Auto. Podle makléře může jít o atraktivní příležitost.

Riskantní sázka Novo Nordisku

V Evropě poutá pozornost Novo Nordisk, který testuje lék na Alzheimerovu chorobu. Analytici Morgan Stanley odhadují pravděpodobnost úspěchu jen na 25 %, přesto by výsledek mohl pohnout akciemi o více než 10 %. „Já si myslím, že ten pohyb bude ještě větší,“ dodal Uher.

Volby a ČEZ

Domácí investoři sledují především dopad voleb na ČEZ. Zestátnění podniku se očekává v případě velmi pravděpodobného scénáře vítězství ANO. „Pokud by došlo k volebnímu překvapení a současná vláda by získala většinu, dovedu si představit, že by ČEZ reagoval poměrně dost negativně,“ varoval makléř.

Investorům makléř doporučil zvážit, zda před volbami alespoň částečně neuzamknout zisky. „Pokud si někdo nechce o víkendu drásat nervy a tu pozici v ČEZu má, nemusí být nutně od věci ji možná drobně přivřít už teď,“ dodal.

 

 

