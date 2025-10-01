Hledat v komentářích

Detail - články
Novo Nordisk sází na léčbu Alzheimeru. Riziko je vysoké, potenciál ještě vyšší

Novo Nordisk sází na léčbu Alzheimeru. Riziko je vysoké, potenciál ještě vyšší

01.10.2025 12:05
Autor: Redakce, Patria.cz

Po dalším slabém čtvrtletí na akciích Novo Nordisk upínají investoři naděje k experimentální léčbě na nejběžnější formy demence, která by mohla nastartovat obrat k lepšímu. Tento dánský výrobce léčiv má do konce roku zveřejnit výsledky dvou studií u pacientů s mírnou formou Alzheimerovy choroby. Testuje se přitom orální podání semaglutidu — klíčové účinné látky v úspěšných přípravcích Ozempic (na cukrovku) a Wegovy (na hubnutí).

Průlom nebo neúspěch může být pro akcie Novo Nordisk zásadní. Analytici Morgan Stanley odhadují, že by akcie Nova mohly v závislosti na výsledcích vzrůst až o 15 % nebo klesnout až o 10 %. Pravděpodobnost úspěšného výsledku však vidí jen na 25 %.

„Omezení v návrhu studie nám brání být optimističtější,“ uvedli analytici včetně Thibaulta Boutherina v nedávné zprávě. Výsledky může ovlivnit složení testované skupiny, kde má vysoký podíl pacientů s normálním BMI a bez diabetu 2. typu menší pravděpodobnost, že u ní léky typu GLP-1 přinesou kognitivní přínos.

Akcie společnosti klesly od července do září o 22 %, čímž jde o čtvrté čtvrtletí z posledních pěti, kdy pokles přesáhl 20 %. Rok 2025 je pro Novo obtížný — firma několikrát snížila výhled zisku a vyměnila generálního ředitele, zatímco čelí trvalé konkurenci ze strany Eli Lilly a levnějších kopií svých léků.
novo eli

Morgan Stanley tento týden snížil své doporučení na akcie Novo z „rovnovážného“ na „podvážené“ s odkazem na „omezenou viditelnost, negativní faktory a rostoucí konkurenci v oblasti GLP-1“. Výsledky studií na Alzheimerovu chorobu by však mohly představovat zlom. I když nesou „vysoké riziko“ neúspěchu, poměr rizika a výnosu je podle analytiků Goldman Sachs výrazně nakloněn směrem vzhůru. 

„Jakýkoli důkaz o možnosti rozšířit portfolio společnosti mimo oblast diabetu a obezity by trh vnímal jako zásadní,“ uvedl Will James, portfolio manažer společnosti Guinness Global Investors. „Je však třeba poznamenat, že v analytických finančních modelech se jedná o událost s nízkou pravděpodobností,“ dodal. „Optimisté tvrdí, že to může přinést jen pozitivní efekt, zatímco skeptici upozorňují, že nejednoznačný výsledek by mohl negativně ovlivnit náladu na trhu.“

Analytici Danske Bank uvedli, že na základě analýzy retrospektivních studií, například z pacientských databází, existuje potenciál pro pozitivní výsledky. „Existuje konzistentní náznak, že GLP-1 může poskytovat určitý druh kognitivní ochrany,“ napsali v nedávné zprávě. „Domníváme se, že to stojí za zvážení, zejména v kontextu současné ceny akcií Novo Nordisk.“ 

Alzheimerova choroba je notoricky obtížnou oblastí vývoje léčiv — stovky slibných studií v minulosti selhaly. V poslední době sice došlo k několika průlomům, ale stále neexistuje lék, který by dokázal diagnóze předejít nebo ji zvrátit. Nemoc přináší devastující kognitivní úpadek, ztrátu paměti a změny osobnosti. Američtí regulátoři sice za poslední tři roky schválili dva nové léky na Alzheimerovu chorobu, ale ty dokážou zpomalit její průběh jen asi o jednu třetinu. Navíc mohou způsobit vzácné, ale někdy smrtelné krvácení do mozku.

Studie Novo Nordisk — zahrnující více než 3 500 pacientů — jsou dosud největšími testy v kategorii léčiv, která fungují zcela odlišně od dosavadních přístupů. Dánská společnost oznámila tento pokročilý výzkumný program koncem roku 2020. „Očekávám výrazný růst ceny akcií, pokud budou výsledky pozitivní,“ uvedl Sebastien Malafosse, portfolio manažer společnosti Edmond de Rothschild Asset Management. „Bylo by to obrovské překvapení.“

Zdroj: Bloomberg

 
 

