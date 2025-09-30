Tom Lee z Fundstrat: V AI neuspěje každý, ale trh je stále zdravější než v devadesátkách

Tom Lee z investiční společnosti Fundstrat se domnívá, že probíhá investiční supercyklus spojený s novými technologiemi. To ale neznamená, že každá společnost investující do umělé inteligence musí dosáhnout na tomto poli úspěchu. Lee na CNBC dodal, že souhlasí s názory, podle kterých přijde období, kdy budou odpadat společnosti, které úspěchu nedosáhly. Valuace na americkém akciovém trhu jsou ale celkově rozumnější než na konci devadesátých let minulého století.
Lee připomněl, že v roce 1998 začala poslední fáze nafukování internetové bubliny. K tomu dodal, že poměr cen akcií k ziskům na akcii u společnosti NVIDIA se nyní pohybuje kolem 26. U společnosti bylo ovšem PE v roce 1998 na 60. A vrcholu dosáhlo na hodnotě 210. NVIDIA je nyní podle experta dokonce levná s ohledem na její fundamentální výhled. Investoři by pak měli rozlišovat mezi společnostmi, které jsou „vzácné“ na akciovém trhu a těmi, které jsou vzácné na svých vlastních trzích. Co tím Lee konkrétně míní?
Jestliže je společnost vzácná na svém vlastním trhu, znamená to, že má silnou tržní pozici a je klíčová pro svůj „ekosystém“. Pokud je vzácná na trhu akciovém, nemusí nutně platit to předchozí, ale je jediná či jedna z mála, která podniká v dané oblasti a obchoduje se veřejně. Podobných společností může být více, ale jejich akcie nejsou na veřejném trhu. V takovém případě nastává možnost, že je cena akcie u takové firmy tažena nahoru zejména tím, že je vzácná na akciovém trhu, ale není klíčová pro svůj ekosystém. A před takovou situací investor varuje.
Na CNBC poukázali na analýzu od , která poukazuje na to, že velké technologické společnosti mají od představení jazykového modelu ChatGPT veřejnosti dominantní podíl na straně růstu celého trhu, ziskovosti všech obchodovaných společností a také investic do umělé inteligence. Lee k tomu řekl, že konkrétně NVIDIA má asi 8% podíl na kapitalizaci celého trhu a její zisky mají přibližně 7% podíl. Takže tato společnost „moc nepřispívá k pokřivené valuaci na celém trhu“. Popsaná situace pak podle něj odpovídá tomu, že se nacházíme v první části nového technologického supercyklu, ovšem časem by mělo docházet k rozšiřování investic a přínosů umělé inteligence na větší počet společností.
Korekce jsou podle Leeho v podobných supercyklech zdravým jevem. Celkově je také těžké během nich určit, kdy se trh dostane na svá maxima. Co expertovi podle jeho slov dodává na optimismu, je opakovaně se objevující skepse ostatních. Tedy například to, že když trh po dosažení nových maxim stagnuje, objevuje se řada hlasů, které tvrdí, že akcie již dosáhly svého maxima. Obavy by naopak mohl způsobovat stav, kdy by na trhu převládal nekritický optimismus, ale ten Lee podle svých slov nepozoruje.
Zdroj: CNBC