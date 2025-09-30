Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Tom Lee z Fundstrat: V AI neuspěje každý, ale trh je stále zdravější než v devadesátkách

Tom Lee z Fundstrat: V AI neuspěje každý, ale trh je stále zdravější než v devadesátkách

30.09.2025 6:34
Autor: Redakce, Patria.cz

Tom Lee z investiční společnosti Fundstrat se domnívá, že probíhá investiční supercyklus spojený s novými technologiemi. To ale neznamená, že každá společnost investující do umělé inteligence musí dosáhnout na tomto poli úspěchu. Lee na CNBC dodal, že souhlasí s názory, podle kterých přijde období, kdy budou odpadat společnosti, které úspěchu nedosáhly. Valuace na americkém akciovém trhu jsou ale celkově rozumnější než na konci devadesátých let minulého století.

Lee připomněl, že v roce 1998 začala poslední fáze nafukování internetové bubliny. K tomu dodal, že poměr cen akcií k ziskům na akcii u společnosti NVIDIA se nyní pohybuje kolem 26. U společnosti Cisco bylo ovšem PE v roce 1998 na 60. A vrcholu dosáhlo na hodnotě 210. NVIDIA je nyní podle experta dokonce levná s ohledem na její fundamentální výhled. Investoři by pak měli rozlišovat mezi společnostmi, které jsou „vzácné“ na akciovém trhu a těmi, které jsou vzácné na svých vlastních trzích. Co tím Lee konkrétně míní?

Jestliže je společnost vzácná na svém vlastním trhu, znamená to, že má silnou tržní pozici a je klíčová pro svůj „ekosystém“. Pokud je vzácná na trhu akciovém, nemusí nutně platit to předchozí, ale je jediná či jedna z mála, která podniká v dané oblasti a obchoduje se veřejně. Podobných společností může být více, ale jejich akcie nejsou na veřejném trhu. V takovém případě nastává možnost, že je cena akcie u takové firmy tažena nahoru zejména tím, že je vzácná na akciovém trhu, ale není klíčová pro svůj ekosystém. A před takovou situací investor varuje.

Na CNBC poukázali na analýzu od JPMorgan, která poukazuje na to, že velké technologické společnosti mají od představení jazykového modelu ChatGPT veřejnosti dominantní podíl na straně růstu celého trhu, ziskovosti všech obchodovaných společností a také investic do umělé inteligence. Lee k tomu řekl, že konkrétně NVIDIA má asi 8% podíl na kapitalizaci celého trhu a její zisky mají přibližně 7% podíl. Takže tato společnost „moc nepřispívá k pokřivené valuaci na celém trhu“. Popsaná situace pak podle něj odpovídá tomu, že se nacházíme v první části nového technologického supercyklu, ovšem časem by mělo docházet k rozšiřování investic a přínosů umělé inteligence na větší počet společností.

Korekce jsou podle Leeho v podobných supercyklech zdravým jevem. Celkově je také těžké během nich určit, kdy se trh dostane na svá maxima. Co expertovi podle jeho slov dodává na optimismu, je opakovaně se objevující skepse ostatních. Tedy například to, že když trh po dosažení nových maxim stagnuje, objevuje se řada hlasů, které tvrdí, že akcie již dosáhly svého maxima. Obavy by naopak mohl způsobovat stav, kdy by na trhu převládal nekritický optimismus, ale ten Lee podle svých slov nepozoruje. 


Zdroj: CNBC


 
 

Čtěte více:

Kashkari: Jak jde dohromady inflace u 3 % a další pokles sazeb
27.09.2025 16:05
Kashkari: Jak jde dohromady inflace u 3 % a další pokles sazeb
Prezident Fedu v Minneapolis Neel Kashkari se podle svých slov obává, ...
Goldman Sachs rozšiřuje aktivity v Evropě. Vidí příležitost v investicích, fúzích i IPO
29.09.2025 6:06
Goldman Sachs rozšiřuje aktivity v Evropě. Vidí příležitost v investicích, fúzích i IPO
Dvojice vysokých manažerů z Goldman Sachs sází na to, že dlouho očekáv...
Americká výjimečnost nyní dokonce ještě výjimečnější, než dříve
26.09.2025 16:42
Americká výjimečnost nyní dokonce ještě výjimečnější, než dříve
Alberta Einsteina se prý jeden ze studentů během zkoušky zeptal, zda o...
Analytický radar: AI znovu táhne trhy. Vyplatí se ale nakonec obří investice?
26.09.2025 23:19
Analytický radar: AI znovu táhne trhy. Vyplatí se ale nakonec obří investice?
Druhý kvartál roku 2025 přinesl na americké trhy silný růst. Index S&P...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
30.09.2025
12:45Co se bude dít, pokud v USA nastane vládní shutdown
12:04Vláda schválila návrh rozpočtu se schodkem 286 mld. Kč, zvýšila příjmy i výdaje
11:49TESLA KARLÍN, a.s.: Pololetní finanční zpráva k 30.6.2025
11:19Komentář analytika: Philip Morris zapsal pokles zisku a tržního podílu, výhled je ale optimistický  
11:13City Home Finance III, s.r.o: Oznámení úrokové sazby dluhopisu - 5. výnosové období
11:07City Home Finance III, s.r.o: - Oznámení o výplatě čtvrtého úrokového výnosu
11:04SATPO finance, s.r.o.: Oznámení o výplatě sedmého úrokového výnosu
11:01City Home Finance III, s.r.o: Zveřejnění Pololetní finanční zpráva a účetní závěrka k 30.6.2025
10:55SATPO finance, s.r.o.: Pololetní finanční zpráva a účetní závěrka k 30.6.2025
10:51Jednání v Kongresu se vyhrocuje, trhy na riziko vládní uzávěry reagují lehce negativně  
9:11SAB Finance a.s.: Pololetní zpráva společnosti SAB Finance k 30. 6. 2025
8:57ČEZ OZ uzavřený investiční fond a. s. - Pololetní finančí zpráva 2025
8:55J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Pololetní finanční zpráva 2025
8:55Philip Morris ČR klesl zisk o 13 procent při mírném růstu tržeb. Odklon od klasických cigaret vyvažují inovace
8:52Rozbřesk: Zlato láme rekordy. Vzhůru jej ženou obavy z tektonického posunu
8:49Shutdown americké vlády tlačí na dolar a je motorem dalšího růstu ceny zlata na rekordy  
8:46J&T ARCH CONVERTIBLE SICAV, a.s.: Pololetní finanční zpráva 2025
8:39WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.: Pololetní finanční zpráva 2025
8:11Shutdown opět tématem: Federální vládě Spojených států hrozí, že nebude mít finance na svůj chod
6:34Tom Lee z Fundstrat: V AI neuspěje každý, ale trh je stále zdravější než v devadesátkách

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
3:30Čína - PMI v průmyslu
8:00DE - Maloobchodní tržby, m/m
9:00CZ - HDP, q/q
15:45USA - Index aktivity ISM Chicago
16:00USA - Index spotř. důvěry Conference Board
16:00USA - Nově otevřená prac. místa
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět