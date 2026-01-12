Americké ministerstvo spravedlnosti začalo vyšetřovat šéfa centrální banky (Fed) Jeroma Powella. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa mu pohrozila obviněním za loňské výroky před Kongresem ohledně projektu renovace budov centrální banky, oznámil v neděli večer Powell. Vyšetřování označil za záminku. Trump si totiž přeje výrazně nižší úrokové sazby a Powella opakovaně kritizoval, že to nezajistil. Powellova ostrá reakce podle investorů eskaluje spor, který ohrožuje nezávislost Fedu, základu americké hospodářské politiky a finanční soustavy.
"Jde o to, zda Fed bude moct nadále určovat úrokové sazby na základě dat a ekonomických podmínek, nebo zda bude měnovou politiku určovat politický tlak a zastrašování," uvedl Powell. V sázce je tak nezávislost nejdůležitější centrální banky na světě při stanovování měnové politiky.
Trump serveru NBC News řekl, že o krocích ministerstva spravedlnosti nic neví. "Nic o tom nevím, ale on rozhodně není ve Fedu moc dobrý a není moc dobrý ani ve stavbě budov," řekl Trump o Powellovi.
Mluvčí ministerstva spravedlnosti se k případu odmítl vyjádřit. Dodal, že ministryně spravedlnosti nařídila federálním prokurátorům, aby upřednostňovali vyšetřování jakéhokoli zneužití peněz daňových poplatníků.
Trump opakovaně vyzýval k Powellově odvolání z čela Fedu, přitom ho sám do funkce v roce 2018 jmenoval. Kritizuje ho především za to, že nesnížil úrokové sazby tak rychle, jak by si prezident přál. Už loni podpořil i případné kongresové vyšetřování, zda Powell při červnovém slyšení bankovního výboru Senátu nelhal. Právě toto slyšení se týkalo překročení nákladů na renovace budov v komplexu sídla Fedu ve Washingtonu. Powell tehdy odpovídal na dotazy k tomuto projektu poté, co jej bulvární list New York Post přirovnal k paláci ve Versailles.
Powellovi končí druhé funkční období letos v květnu. Prezident už na konci loňského roku uvedl, že jméno svého kandidáta na příštího šéfa Fedu se chystá oznámit tento měsíc. Naznačil také, že ve vedení Fedu by mohl stanout jeho ekonomický poradce Kevin Hassett. Kritici v tom vidí Trumpův záměr oslabit nezávislost centrální banky, která stanovuje úrokové sazby nezávisle na prezidentově přání. Powell sice bude muset v květnu opustit místo šéfa Fedu, nadále však může zůstat řadovým guvernérem Fedu, který bude o úrokových sazbách spolurozhodovat. V posledních letech ale většina šéfů po skončení funkčního období Fed opustila. Řada analytiků v nejnovějším kroku Trumpovy administrativy vidí zvýšení pravděpodobnosti, že Powell zůstane řadovým guvernérem.
"Pokud ještě existovaly nějaké pochybnosti o tom, zda poradci v Trumpově administrativě aktivně usilují o ukončení nezávislosti Fedu, tak teď už by o tom pochybnosti panovat neměly," řekl podle agentury Reuters republikánský senátor Thom Tillis. Ten je členem senátního bankovního výboru, který prověřuje prezidentské kandidáty do Fedu. Hrozba obvinění podle něj zpochybňuje také nezávislost a důvěryhodnost ministerstva spravedlnosti. Dodal, že bude proti všem Trumpovým kandidátům do Fedu, včetně nadcházejícího výběru Powellova nástupce do čela banky, dokud nebude tato právní záležitost zcela vyřešena.
Oznámení přichází zhruba dva týdny předtím, než bude nejvyšší soud projednávat případ, kdy se Trump pokusil odvolat další představitelku Fedu, guvernérku Lisu Cookovou.
Americký dolar dnes při obchodování v Asii zaznamenal nejvýraznější pokles za poslední tři týdny. Cena zlata naopak vzrostla na rekord, zatímco termínové kontrakty na americké akcie klesají. Trhy započítávají vyšší pravděpodobnost snížení úrokových sazeb.
Nezávislost centrálních bank, alespoň pokud jde o nastavování úrokových sazeb s cílem držet pod kontrolou inflaci, je považována za základní pilíř zdravé hospodářské politiky. Má chránit tvůrce měnové politiky před krátkodobými politickými tlaky a umožnit jim soustředit se na dlouhodobý cíl – udržování relativně stabilních cen.
Podle historika z Pensylvánské univerzity zaměřeného na Fed Petera Contiho-Browna představuje vyšetřování Powella "nejnižší bod Trumpova prezidentství a zároveň temnou kapitolu v dějinách amerického centrálního bankovnictví“. Kongres podle něj Fed nikdy nenavrhl jako instituci, která by měla reagovat na momentální nálady prezidenta. A protože Fed odolal Trumpovým snahám podřídit si jeho rozhodování, prezident nyní podle Contiho-Browna sahá po plné síle amerického trestního práva.