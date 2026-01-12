Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Americké ministerstvo spravedlnosti začalo vyšetřovat šéfa centrální banky

Americké ministerstvo spravedlnosti začalo vyšetřovat šéfa centrální banky

12.01.2026 11:47
Autor: ČTK

Americké ministerstvo spravedlnosti začalo vyšetřovat šéfa centrální banky (Fed) Jeroma Powella. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa mu pohrozila obviněním za loňské výroky před Kongresem ohledně projektu renovace budov centrální banky, oznámil v neděli večer Powell. Vyšetřování označil za záminku. Trump si totiž přeje výrazně nižší úrokové sazby a Powella opakovaně kritizoval, že to nezajistil. Powellova ostrá reakce podle investorů eskaluje spor, který ohrožuje nezávislost Fedu, základu americké hospodářské politiky a finanční soustavy.

"Jde o to, zda Fed bude moct nadále určovat úrokové sazby na základě dat a ekonomických podmínek, nebo zda bude měnovou politiku určovat politický tlak a zastrašování," uvedl Powell. V sázce je tak nezávislost nejdůležitější centrální banky na světě při stanovování měnové politiky.

Trump serveru NBC News řekl, že o krocích ministerstva spravedlnosti nic neví. "Nic o tom nevím, ale on rozhodně není ve Fedu moc dobrý a není moc dobrý ani ve stavbě budov," řekl Trump o Powellovi.

Mluvčí ministerstva spravedlnosti se k případu odmítl vyjádřit. Dodal, že ministryně spravedlnosti nařídila federálním prokurátorům, aby upřednostňovali vyšetřování jakéhokoli zneužití peněz daňových poplatníků.

Trump opakovaně vyzýval k Powellově odvolání z čela Fedu, přitom ho sám do funkce v roce 2018 jmenoval. Kritizuje ho především za to, že nesnížil úrokové sazby tak rychle, jak by si prezident přál. Už loni podpořil i případné kongresové vyšetřování, zda Powell při červnovém slyšení bankovního výboru Senátu nelhal. Právě toto slyšení se týkalo překročení nákladů na renovace budov v komplexu sídla Fedu ve Washingtonu. Powell tehdy odpovídal na dotazy k tomuto projektu poté, co jej bulvární list New York Post přirovnal k paláci ve Versailles.

Powellovi končí druhé funkční období letos v květnu. Prezident už na konci loňského roku uvedl, že jméno svého kandidáta na příštího šéfa Fedu se chystá oznámit tento měsíc. Naznačil také, že ve vedení Fedu by mohl stanout jeho ekonomický poradce Kevin Hassett. Kritici v tom vidí Trumpův záměr oslabit nezávislost centrální banky, která stanovuje úrokové sazby nezávisle na prezidentově přání. Powell sice bude muset v květnu opustit místo šéfa Fedu, nadále však může zůstat řadovým guvernérem Fedu, který bude o úrokových sazbách spolurozhodovat. V posledních letech ale většina šéfů po skončení funkčního období Fed opustila. Řada analytiků v nejnovějším kroku Trumpovy administrativy vidí zvýšení pravděpodobnosti, že Powell zůstane řadovým guvernérem.

"Pokud ještě existovaly nějaké pochybnosti o tom, zda poradci v Trumpově administrativě aktivně usilují o ukončení nezávislosti Fedu, tak teď už by o tom pochybnosti panovat neměly," řekl podle agentury Reuters republikánský senátor Thom Tillis. Ten je členem senátního bankovního výboru, který prověřuje prezidentské kandidáty do Fedu. Hrozba obvinění podle něj zpochybňuje také nezávislost a důvěryhodnost ministerstva spravedlnosti. Dodal, že bude proti všem Trumpovým kandidátům do Fedu, včetně nadcházejícího výběru Powellova nástupce do čela banky, dokud nebude tato právní záležitost zcela vyřešena.

Oznámení přichází zhruba dva týdny předtím, než bude nejvyšší soud projednávat případ, kdy se Trump pokusil odvolat další představitelku Fedu, guvernérku Lisu Cookovou.

Americký dolar dnes při obchodování v Asii zaznamenal nejvýraznější pokles za poslední tři týdny. Cena zlata naopak vzrostla na rekord, zatímco termínové kontrakty na americké akcie klesají. Trhy započítávají vyšší pravděpodobnost snížení úrokových sazeb.

Nezávislost centrálních bank, alespoň pokud jde o nastavování úrokových sazeb s cílem držet pod kontrolou inflaci, je považována za základní pilíř zdravé hospodářské politiky. Má chránit tvůrce měnové politiky před krátkodobými politickými tlaky a umožnit jim soustředit se na dlouhodobý cíl – udržování relativně stabilních cen.

Podle historika z Pensylvánské univerzity zaměřeného na Fed Petera Contiho-Browna představuje vyšetřování Powella "nejnižší bod Trumpova prezidentství a zároveň temnou kapitolu v dějinách amerického centrálního bankovnictví“. Kongres podle něj Fed nikdy nenavrhl jako instituci, která by měla reagovat na momentální nálady prezidenta. A protože Fed odolal Trumpovým snahám podřídit si jeho rozhodování, prezident nyní podle Contiho-Browna sahá po plné síle amerického trestního práva.


Čtěte více:

OpenAI, Anthropic, SpaceX. Jak moc budou potenciální IPO pro investory atraktivní?
12.01.2026 6:01
OpenAI, Anthropic, SpaceX. Jak moc budou potenciální IPO pro investory atraktivní?
Letošní rok se možná ponese v historických IPO. Vstoupit na burzu plán...
Rozbřesk: Inflace může klesnout na začátku roku hlouběji. Co na to sazby?
12.01.2026 8:45
Rozbřesk: Inflace může klesnout na začátku roku hlouběji. Co na to sazby?
Inflace může na začátku rok 2026 zamířit ještě o něco níže, než jsme p...
Geopolitika opět na vrcholu agendy. Tlak na Fed oživuje sentiment „Prodávat Ameriku“, futures jsou v rudém
12.01.2026 8:55
Geopolitika opět na vrcholu agendy. Tlak na Fed oživuje sentiment „Prodávat Ameriku“, futures jsou v rudém
Schillerová upozorňuje, že udržet letošní deficit státního rozpočtu po...
Zlato a stříbro jsou na nových rekordech
12.01.2026 10:47
Zlato a stříbro jsou na nových rekordech
Hrozba amerického ministerstva spravedlnosti směrem k centrální bance ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
12.01.2026
14:18Export elektřiny loni po letech vzrostl, přispěla vyšší výroba elektráren
14:12Týdenní výhled: Nový útok na Fed a začátek výsledkové sezóny  
13:23Trump tlačí na vydavatele kreditek, aby snížili úroky. Akcie bank klesají
12:34Tlak na Fed rozhýbal trhy: akcie klesají, zlato láká  
11:57Investory na úvod týdne vystrašil nový útok na Fed  
11:47Americké ministerstvo spravedlnosti začalo vyšetřovat šéfa centrální banky
10:47Zlato a stříbro jsou na nových rekordech
8:55Geopolitika opět na vrcholu agendy. Tlak na Fed oživuje sentiment „Prodávat Ameriku“, futures jsou v rudém  
8:45Rozbřesk: Inflace může klesnout na začátku roku hlouběji. Co na to sazby?
6:01OpenAI, Anthropic, SpaceX. Jak moc budou potenciální IPO pro investory atraktivní?
11.01.2026
16:36Goldman Sachs: Valuace říkají, jak moc se trh může pohnout. Nejsou ale katalyzátorem, který by takový pohyb vyvolával
9:37Víkendář: Změnilo by digitální euro fungování finančního systému?
10.01.2026
16:17Goldman Sachs: Investice do AI se ve vztahu k růstu ekonomiky hodně přeceňují
9:34Víkendář: Směrem k digitálnímu euru
09.01.2026
22:00Smíšená data z trhu práce nezabránila S&P 500 v růstu na nová maxima  
18:09Rozhoduje hotovost
16:36Traders Talk: Netflix u ročních minim, ČEZ zůstává stálicí a IPO Czechoslovak Group
15:35Trh práce v prosinci zůstal v zajetých kolejích, Fed může snižovat, a to finančním trhům stačí
14:53KKCG Real Estate Financing a.s. - Oznámení o manažerských transakcích
14:35Akcie Rolls-Royce stanovují nová maxima každý den roku 2026. Co stojí za jejich růstem?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět