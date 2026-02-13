Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Česká inflace klesá kvůli energiím, rozevírají se nůžky uvnitř služeb

Česká inflace klesá kvůli energiím, rozevírají se nůžky uvnitř služeb

13.02.2026 11:38
Autor: Jan Bureš, ČSOB

Výrazný pokles lednové inflace na 1,6 % i po zveřejnění detailních čísel víceméně potvrdil naše očekávání. Za zmírněním inflační dynamiky z 2,1 % v prosinci stojí víceméně výhradně ceny energií, a to jak pokles silové ceny elektřiny, tak zejména odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energie. O něco výraznější je růst cen potravin, které v předešlých měsících překvapily spíše nižšími hodnotami. O něco nižší jsou naopak ceny oblečení a obuvi, kde pozorujeme výraznější lednové slevy.

Inflační laťka pro tento rok je již nastavena nízko – inflace bude v nejbližších měsících oscilovat v blízkosti 1,5 % a svého minima by pak měla dosáhnout v letních měsících (1,3 %). Za celý rok předpokládáme hodnotu okolo 1,5 %.

Důležité z pohledu centrální banky bude ovšem sledovat strukturu inflace. Klíčové z našeho pohledu však je, že vysoké inflační momentum si uchovávají služby (+4,7 %). To je pro značnou část centrálních bankéřů jen těžko „zkousnutelná“ úroveň, která stále v kombinaci s rychlým růstem mezd ospravedlňuje udržování sazeb na lehce restriktivní úrovni 3,5 %, jak ostatně implikuje i poslední prognóza.

Na druhou stranu detaily z dnešní lednové inflace ukazují, že se lehce rozevírají nůžky mezi jednotlivými službami. Zatímco momentum inflace služeb navázaných na bydlení (nájemné, imputované nájemné – v blízkosti 7 %) spíše zrychluje, ostatní služby naopak zpomalují, zejména pak rekreace a kultura v blízkosti 3 %. To trochu oslabuje příběh o inflační spirále v segmentu služeb, který do této chvíle fungoval jako varování pro většinu členů bankovní rady.

I proto věříme, že se na následujících zasedáních nehledě na jestřábí vyznění prognózy bude debatovat spíše nad možností poklesu sazeb, zejména pak ve chvílích, kdy bude k dispozici nová prognóza (květen, srpen). My zatím nadále jako lehce pravděpodobnější vidíme stabilitu sazeb. Bude však velmi záležet právě na dalším vývoji inflačního momenta ve službách a mzdové dynamice na začátku roku 2026. Právě tato čísla mají potenciál nejvíce ovlivnit náladu v bankovní radě.

 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
13.02.2026
12:38Traders Talk: Trhy dále klesají. Kde hledat příležitosti a co může trend otočit
12:08Po výprodeji má šanci trhy uklidnit inflace. Nervozita kolem technologií však neutuchá  
11:38Česká inflace klesá kvůli energiím, rozevírají se nůžky uvnitř služeb
10:08Rivian překvapil investory: hlásí první roční hrubý zisk a razantně navýší dodávky
8:52Rozbřesk: Koruna čeká na finální výsledek inflace, averze k riziku před americkou inflací roste a pomáhá dolaru
8:51CSG má investiční rating, Amazon vynesl své satelity do vesmíru a evropské futures jsou v zeleném  
6:01BlackRock věří rozvíjejícím se trhům, Gabeli Funds považuje valuace technologií za rozumné
12.02.2026
22:02Americké akciové indexy čelí výprodejům  
17:21CSG získává investiční rating Baa3 od Moody's, výhled zůstává stabilní
17:17Zlato, akcie a vliv AI na bezpečné přístavy
16:06Výsledky Nebiusu skončily pod odhady Wall Street, neocloudová firma ale slibuje silný rok
15:32Obchodní dohoda mezi EU a Indií: Dopady na Česko a Evropu
13:52Krugman o kryptoměnách, prodávání Ameriky a novém zlatu
12:15Čína se zbavuje amerických dluhopisů, trh je však absorbuje a zůstává stabilní
11:45Německé akcie ukazují ostatním směr vzhůru, efekt včerejších dat vyprchává  
10:38Platební obr Adyen lehce zmírnil výhled, jeho akcie se propadly o dvacet procent
10:38Mercedes dojíždí na čínskou konkurenci. Automobilka hlásí prudký propad zisku a varuje před náročným rokem
10:01Skupina ČSOB v roce 2025: Silný růst financování bydlení a investic
9:34McDonald's zvýšil čtvrtletní zisk i tržby
9:15Rozbřesk: Lednový pokles nezaměstnanosti jako záminka pro stabilní sazby Fedu v březnu

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - CPI, y/y
11:00EMU - HDP, q/q
14:30USA - CPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět