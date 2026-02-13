Česká inflace klesá kvůli energiím, rozevírají se nůžky uvnitř služeb

Výrazný pokles lednové inflace na 1,6 % i po zveřejnění detailních čísel víceméně potvrdil naše očekávání. Za zmírněním inflační dynamiky z 2,1 % v prosinci stojí víceméně výhradně ceny energií, a to jak pokles silové ceny elektřiny, tak zejména odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energie. O něco výraznější je růst cen potravin, které v předešlých měsících překvapily spíše nižšími hodnotami. O něco nižší jsou naopak ceny oblečení a obuvi, kde pozorujeme výraznější lednové slevy.
Inflační laťka pro tento rok je již nastavena nízko – inflace bude v nejbližších měsících oscilovat v blízkosti 1,5 % a svého minima by pak měla dosáhnout v letních měsících (1,3 %). Za celý rok předpokládáme hodnotu okolo 1,5 %.
Důležité z pohledu centrální banky bude ovšem sledovat strukturu inflace. Klíčové z našeho pohledu však je, že vysoké inflační momentum si uchovávají služby (+4,7 %). To je pro značnou část centrálních bankéřů jen těžko „zkousnutelná“ úroveň, která stále v kombinaci s rychlým růstem mezd ospravedlňuje udržování sazeb na lehce restriktivní úrovni 3,5 %, jak ostatně implikuje i poslední prognóza.
Na druhou stranu detaily z dnešní lednové inflace ukazují, že se lehce rozevírají nůžky mezi jednotlivými službami. Zatímco momentum inflace služeb navázaných na bydlení (nájemné, imputované nájemné – v blízkosti 7 %) spíše zrychluje, ostatní služby naopak zpomalují, zejména pak rekreace a kultura v blízkosti 3 %. To trochu oslabuje příběh o inflační spirále v segmentu služeb, který do této chvíle fungoval jako varování pro většinu členů bankovní rady.
I proto věříme, že se na následujících zasedáních nehledě na jestřábí vyznění prognózy bude debatovat spíše nad možností poklesu sazeb, zejména pak ve chvílích, kdy bude k dispozici nová prognóza (květen, srpen). My zatím nadále jako lehce pravděpodobnější vidíme stabilitu sazeb. Bude však velmi záležet právě na dalším vývoji inflačního momenta ve službách a mzdové dynamice na začátku roku 2026. Právě tato čísla mají potenciál nejvíce ovlivnit náladu v bankovní radě.