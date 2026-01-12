Hledat v komentářích

Detail - články  
Tlak na Fed rozhýbal trhy: akcie klesají, zlato láká

Tlak na Fed rozhýbal trhy: akcie klesají, zlato láká

12.01.2026 12:34
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Na světových trzích znovu sílí nálada „Prodávat Ameriku“. Investory zneklidňuje eskalující tlak Trumpovy administrativy na americkou centrální banku, který otevírá otázku její nezávislosti při nastavování měnové politiky.

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
