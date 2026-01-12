Zlato a stříbro jsou na nových rekordech

Hrozba amerického ministerstva spravedlnosti směrem k centrální bance a pokračující protesty v Íránu posílají drahé kovy zkraje nového týdne znovu na další historická maxima. Spotové zlato v pondělí ráno přidávalo kolem dvou procent a vůbec poprvé v historii vystřelilo na cenu 4 600 dolarů za unci. Stříbro dokonce posilovalo téměř o šest procent, což ho katapultovalo přes hranici 84,5 dolaru za unci.
Za prudkými nárůsty obou kovů stojí napětí v USA mezi ministerstvem spravedlnosti (DOJ) a Fedem. DOJ totiž podalo podnět k vyšetřování toho, zdali předseda Fedu Jerome Powell mluvil v Kongresu pravdu, když odpovídal na otázky ohledně rekonstrukce budov centrální banky. Potenciální žaloba u investorů vyvolává obavy z nezávislosti banky.
K situaci se dokonce vyjádřil i sám Powell, který uvedl, že potenciální obžaloba "by měla být vnímána v širším kontextu hrozeb administrativy a pokračujícího tlaku" ovlivňovat rozhodnutí banky o úrokových sazbách.
Dalším katalyzátorem růstu zlata i stříbra jsou pokračující protesty v Íránu proti tamnímu islámskému režimu, což podporuje poptávku po bezpečných přístavech. Americký prezident Donald Trump k tomu v neděli uvedl, že zvažuje několik možnosti ohledně řešení Íránu.
V reakci na Trumpovy komentáře a kroky jeho administrativy naopak dolar oslabil a výnosy desetiletých amerických státních dluhopisů mírně vzrostly. Agentura Bloomberg k tomu připomíná, že opakované útoky na Fed ze strany Trumpa byly již v loňském roce hlavním faktorem, jenž dolar poškodil a zlatu pomohl.
Poptávku po zlatě a stříbru v posledním roce vyvolala řada faktorů, mezi něž patří klesající úrokové sazby v USA, zvýšené geopolitické napětí, nižší důvěra v americký dolar a výzva vůči Fedu. „Je to připomínka toho, kolik nejistot trhy musí zvládat — geopolitiku, debatu o růstu (ekonomiky) a sazbách a nyní i čerstvou institucionální rizikovou prémii," řekl Bloombergu Charu Chanana, hlavní investiční stratég Saxo Markets v Singapuru.
Minulý týden zveřejněná data o zaměstnanosti v USA navíc ponechala očekávání o dalším snížení úrokových sazeb, což drahé kovy podporuje. Trhy letos započítaly alespoň dvě snížení poté, co Fed v loňské druhé polovině roku snížil sazby třikrát v řadě.
"Slabší data na americkém trhu práce zvýšila očekávání, že Fed přejde ke snižování sazeb dříve a agresivněji, než se dříve předpokládalo," napsala Priyanka Sachdevaová, hlavní tržní analytička makléřské společnosti Phillip Nova Pte v Singapuru. Tento posun tak podle ní posiluje příležitosti držení nevýnosných aktiv, jako je zlato.