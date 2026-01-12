Hledat v komentářích

Investory na úvod týdne vystrašil nový útok na Fed

Investory na úvod týdne vystrašil nový útok na Fed

12.01.2026 11:57
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Vstup do nového týdne přináší ztráty dolaru, který vůči euru slábne na 1,1680. Naopak se v další vlně zvedá zájem o zlato, které posouvá rekordy a obchoduje se v dosahu 4600 USD. Delší konec americké výnosové křivky se posouvá nahoru, kratší se drží. Americké akciové futures naznačují citelný pokles při začátku obchodování, zatímco hlavní evropské indexy jsou většinou jen mírně v červeném. 

Za tímto začátkem týdne stojí zejména nový útok americké vlády na Fed. Ministerstvo spravedlnosti si předvolalo zástupce Fedu ve věci rekonstrukce jeho sídla, což naznačuje začátek vyšetřování. Vláda tím stupňuje tlak zejména na předsedu Powella, od kterého chce, aby v červnu, kdy skončí v čele, odstoupil i jako guvernér a uvolnil místo pro nového Trumpova člověka. Šéf Fedu se ale tentokrát nečekaně ohradil, když obvinil vládu ze snahy narušit nezávislost centrální banky a svým nátlakem ovládat rozhodování o měnové politice. 

Nárůst rizika, že vláda personálními nástroji ovládne Fed, je negativní pro dolar a podporuje investory v diversifikaci do jiných než dolarových aktiv. Pokud by došlo ke zrychlení poklesu sazeb, výnosy krátkodobých dluhopisů půjdou níž, ale u těch dlouhodobých může převládnout rostoucí inflační a časová prémie. Z pohledu akcií jsou nižší sazby obecně plus, ovšem odliv peněz z USA nikoli. 

Nakonec by ale úvodní šok mohl vyprchávat. Powellovo prohlášení naznačuje, že se možná rozhodne zůstat v centrální bance i po odchodu z jejího čela, čímž by omezoval Trumpův vliv. Navíc se za nezávislost Fedu a proti vládě postavil i republikánský senátor Tillis, který skrze svou roli v komisi dohlížející na Fed může blokovat jmenování nových Trumpových lidí.

Co se týče výhledu na pondělní obchodování, makrodata se do hry nevloží, investoři budou spíše vstřebávat poslední zprávy a připravovat se na inflaci a ostrý začátek výsledkové sezóny v následujících dnech.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:56 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2966 0.0881 24.3013 24.2530
CZK/USD 20.7955 -0.3701 20.8850 20.7520
HUF/EUR 386.6106 0.2505 386.7594 385.5031
PLN/EUR 4.2109 -0.0342 4.2145 4.2079
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.1471 0.3992 8.1561 8.1095
JPY/EUR 184.4520 0.3594 184.5450 183.7529
JPY/USD 157.8685 -0.0611 158.1840 157.5240
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8677 -0.0340 0.8694 0.8676
CHF/EUR 0.9312 -0.0445 0.9325 0.9299
NOK/EUR 11.7557 0.1055 11.7711 11.7258
SEK/EUR 10.7211 -0.0716 10.7252 10.7048
USD/EUR 1.1684 0.4263 1.1696 1.1622
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4908 -0.3717 1.4964 1.4896
CAD/USD 1.3879 -0.2483 1.3918 1.3867
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny




