Van Halen a záhada hnědých M&M

Před několika dny zemřela kytarová legenda Eddie van Halen a všímají si toho i ekonomové. Tim Taylor v této souvislosti poukazuje na známý příběh hnědých bonbónů M&M. Skupina Van Halen, v jejímž čele Eddie stál, totiž měla velmi dlouhou a podrobnou smlouvu s pořadateli koncertů a v ní existoval i odstavec, který požadoval, aby členům skupiny byla k dispozici mísa bonbónů M&M, která ale za žádných okolností nesmí obsahovat ani jeden bonbón hnědé barvy. Šlo o vrtoch celebrit, nebo za tím stálo něco jiného?



Ve smlouvě bylo napsáno, že pokud bude tato bonbónová klauzule ze strany pořadatele porušena, skupina má nárok na okamžité zrušení koncertu s tím, že i přesto obdrží plnou odměnu a pořadatel pokryje všechny vzniklé náklady. Taylor píše, že si není vědom toho, že by skupina Van Halen někdy koncert takto skutečně zrušila, ale existují informace o tom, že poté, co členové skupiny objevili v míse i hnědé bonbóny, zničili šatnu. Až za čas zpěvák skupiny vysvětlil, co za celou věcí vlastně stojí.





Van Halen byla totiž první skupina, která pořádala velké rockové koncerty i v menších městech. To znamená, že do nich dorazilo sedmnáct kamiónů plných techniky, jejíž sestavení a montáž představovaly náročný úkol, při kterém mohlo dojít k řadě chyb. To vyžadovalo pečlivou a odpovědnou spolupráci pořadatele, který dostal tlustý manuál toho, co má všechno udělat a zajistit. A v tomto manuálu se najednou vedle popisu technického nastavení elektrických zásuvek objevuje paragraf, který hovoří o zákazu hnědých bonbónů v prostorách, kde se budou členové skupiny připravovat na koncert.

Zpěvák popisoval, že když pak přišel do šatny a viděl, že v míse s bonbóny jsou i ty hnědé, věděl, že je nutné vše pořádně zkontrolovat, protože pořadatel si manuál přečetl jen zběžně, nebo vůbec. Takže bylo pravděpodobné, že se objeví technické problémy, které mohly ohrozit i celé vystoupení.



Lee Roth vzpomínal, jak například v jednom městě v Coloradu přistupovali ke koncertu „hodně uvolněně“. Manuál si nepřečetli, takže nevěděli ani to, jaké požadavky jsou kladeny na nosnost podlahy. Celé pódium se tak nakonec začalo propadat a vše skončilo škodou 80 000 dolarů. Jenže když se to dozvěděla média, udělala z toho příběh, ve kterém skupina kvůli hnědým bonbónům udělala škody v této výši. Zpěvák přitom „jen zničil šatnu, když bonbóny uviděl“.



Taylor dodává, že pro ekonoma jde o demonstraci teorie kontraktů. Skupina postupovala racionálně v tom smyslu, že nevěnovala čas a náklady tomu, aby pokaždé znovu kontrolovala plnění všech položek smlouvy uzavřené s pořadatelem. Namísto toho do smlouvy zahrnula jednu zdánlivě nevýznamnou položku, kterou kontrolovala pečlivě a pokud nebyla naplněna, „reagovala skupina velmi citlivě“. Tím si budovala reputaci, která zajišťovala, že budoucí obchodní partneři budou opatrnější, což nakonec všem uspoří čas a energii.



Zdroj: The Conversable Economist