Začátek evropského obchodování může být negativní, k nervozitě přispívají zprávy o vměšování do voleb

Evropské akciové trhy dnes pravděpodobně otevřou s červeným znaménkem a dolů míří také futures na Wall Street. Stáhla se i většina asijských burze a dolar míří nahoru poté, co vysoce postavený představitel amerických zpravodajců John Ratcliffe na narychlo svolané tiskové konferenci ve středu večer uvedl, že Rusko a Írán se pokusily vměšovat se do listopadových amerických prezidentských voleb.

Futures hovoří pro úvodní pokles trhů v Evropě: DAX -0,5 %, CAC -0,4 %, FTSE -0,3 %, EuroStoxx50 -0,4 %. Eurodolar je na 1,1856 s minimální změnou.

Americkým akciím se po volatilní seanci nakonec nedařilo ani včera, když se objevily signály, že stimulační balíček diskutovaný americkými činiteli se do voleb asi nestihne propsat do podoby zákona. Jednání mezi předsedkyní Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou a ministrem financí Mnuchinem by dnes ale měla pokračovat. V Nashville v Tennessee se kromě toho uskuteční poslední prezidentská debata mezi Donaldem Trumpem, usilujícím o druhý mandát v Bílém domě, a jeho demokratickým vyzývatelem Joem Bidenem.

Do Londýna dnes dorazí vyjednavači k obnoveným jednáním o obchodní dohodě po brexitu, a to jenom necelý týden poté, co premiér Boris Johnson rozhovory přerušil. Dohoda, jíž by obě strany chtěly dosáhnout do poloviny listopadu, je podle množících se náznaků na obzoru.

Pozornosti by neměly uniknout ani informace o testech vakcíny proti koronaviru, kterou vyvíjejí a Oxfordská univerzita. Tyto testy v Brazílii pokračují i po smrti dobrovolníka v těchto testech. V Americe listované akcie této firmy to poslalo dolů, zdroje ale poté uvedly, že zesnulý experimentální vakcínu neobdržel.

Již tento týden by se podle amerických činitelů měly znovu rozběhnout testy vakcíny konkurenční společnosti .

Kromě toho pokračuje výsledková sezóna, večer oznámila svoje čísla , jejíž v pořadí páté ziskové čtvrtletí za sebou trh v aftermarket kvitoval s potěšením. Dnes oznámily čísla evropské firmy jako Hermés, Unilever nebo výrobce čipů .

Denní nárůsty nových případů stouply na nové rekordy v Česku i v sousedním Německu. V Česku také ode dneška platí přísnější pravidla omezující kontakty lidí na veřejnosti. Zavřou se obchody kromě prodejen základního sortimentu a vybraného zboží, nebude fungovat většina služeb, na minimum se omezí kontakty a setkávání lidí. Nepravděpodobný je také slibovaný návrat všech žáků prvního stupně do základních škol od 2. listopadu. Opatření proti covidu-19 z posledních týdnů se zatím na počtu nakažených neprojevila. Stát slíbil firmám kompenzace.