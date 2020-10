Podívejme se dnes na nejvyšší dividendové výnosy na světě a poté na to, co si trhy myslí o dlouhodobém růstu v Severní Americe a Evropě. Následující graf porovnává řadu světových trhů právě podle toho, jaký nabízí dividendový výnos. Na jednom konci spektra tu najdeme Indii a Dánsko, kde je dividendový výnos indexu hluboko pod 2 %. Kolem 2 % se pohybuje Švédsko, Korea a mírně nad 2 % americký SPX. Na druhém konci spektra není nikdo jiný než náš trh, který s dividendovým výnosem převyšujícím 5 % hravě překonává i Španělsko, kde se výnos pohybuje kolem 4,5 %:







U celých trhů je to s pohledem na dividendový výnos stejné jako u jednotlivých akcií. Je tu dobré mít na paměti následující: Investoři jsou ochotni kupovat akcie za vyšší cenu relativně k dividendám (akcie s nižším dividendovým výnosem), pokud jde o akcii méně rizikovou a/nebo s lepším růstovým výhledem. Naopak nižší ceny (relativně k dividendě) nacházíme u akcií a trhů, které mají horší růstový výhled a/nebo vyšší riziko. Pokud se přitom hovoří o dividendové strategii, obvykle se tím myslí nákup akcií firem s utlumeným růstovým výhledem typu telekomunikací či utilit. Což jsou ale zároveň firmy, které nemají obvykle vysoké riziko (růst je ale tak utlumený, že z hlediska výnosu více než eliminuje nízké riziko).



Pozoruhodná jsou v tomto ohledu první dvě místa v grafu – Indie a proti ní Dánsko. Aswath Damodaran odhaduje rizikovou prémii akciového trhu u Dánska na 5,23 % (u nás na 6,12 %) a u Indie na 8,46 %. Dánské desetileté vládní obligace jsou nyní v záporu, ty indické dosahují téměř 6 %. Celková požadovaná návratnost by se tedy u dánských akcií měla pohybovat na méně než 5 %, u Indie na více než 14 %. To by samo o sobě ukazovalo, že tyto dva trhy budou z hlediska dividendového výnosu úplně opačnými póly. Pokud ale předpokládáme, že trhy oba trhy naceňují efektivně, pak vše výše uvedené ukazuje, že indický trh má masivně vyšší růstový výhled než ten dánský.



Pan Damodaran odhaduje prémii trhu ve Španělsko na 7,6 %. Je tedy výše než u nás a pokud spočítáme celkovou požadovanou návratnost u nás a ve Španělsku, dostáváme pro nás asi 7,1 % a pro Španělsko asi 7,7 %. To by samo o sobě znamenalo, že španělský trh by měl nabízet o něco vyšší dividendový výnos. To, že jej naopak nabízí trh v Praze, znamená, že jeho výhled ohledně růstu ziskovosti obchodovaných firem je o dost horší než na jihu Evropy. Zejména u menších trhů je tento růstový profil přitom samozřejmě do značné míry dán tím, jaké konkrétní firmy trhu dominují.



Křivka a výhled



Co se týče dlouhodobého růstového výhledu, může něco napovědět dnešní druhý graf. Ten ukazuje rozdíly ve výnosech třicetiletých a pětiletých vládních obligací. Tedy jinak řečeno, ukazuje, jak napřímená je výnosová křivka ve své delší části. Obecně platí, že čím plošší křivka je, o to horší je nominální růstový výhled. A plochost, či naopak napřímenost v její části popsané grafem můžeme vnímat jako názor trhu na to, jak bude vypadat dlouhodobý nominální růst. Pokud se s touto interpretací ztotožníme, tak výhled v USA a Kanadě se v poslední době lepší, opak ale platí o UK a Německu:







