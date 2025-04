Podnikatelská nálada v Německu se v dubnu nečekaně zlepšila, očekávání jsou ale horší

Podnikatelská nálada v Německu se v dubnu nečekaně zlepšila. Hodnota indexu, který ji sleduje, se zvýšila na 86,9 bodu z březnové hodnoty 86,7 bodu. Uvedl to dnes německý hospodářský institut Ifo, který index sestavuje. Analytici v anketě agentury Reuters očekávali, že se nálada zhorší na 85,2 bodu.



Podniky hodnotí svou současnou situaci pozitivněji, očekávání budoucího vývoje se ale zhoršila. "Nejistota mezi podniky se zvýšila. Německé hospodářství se připravuje na turbulence," uvedl v tiskové zprávě prezident Ifo Clemens Fuest.



Ve zpracovatelském průmyslu se nálada podle Ifo po březnovém výrazném nárůstu opět zhoršila, a to především kvůli výrazně pesimističtějším očekáváním. V sektoru služeb se nálada zlepšila. Podniky jsou spokojenější se současnými obchody, v očekávání těch budoucích jsou ale mírně skeptičtější. Ve stavebnictví je nálada na nejlepší hodnotě od května 2023, a to především kvůli lepším vyhlídkám.



Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. Přední německé hospodářské instituty před dvěma týdny snížily odhad růstu německého hrubého domácího produktu (HDP) v letošním roce na 0,1 procenta z dříve odhadovaných 0,8 procenta.



"Ohledně vývoje německého hospodářství nyní panuje více neznámých než známých," uvedl německý ekonom Carsten Brzeski z banky ING. "Nadále očekáváme další rok stagnace, který by znamenal, že Německo vůbec poprvé tři roky po sobě nebude růst," dodal. Německo zaznamenalo v loňském roce podruhé v řadě hospodářský pokles.



Dnes odpoledne zveřejní revidovaný vládní odhad také ministr hospodářství Robert Habeck. Podle německých médií oznámí, že čeká nulový růst, tedy stagnaci.