Ifo: Podnikatelská nálada v Německu se v květnu zlepšila, index je na 87,5 bodu

Podnikatelská nálada v Německu se v květnu opět zlepšila. Hodnota indexu, který ji sleduje, se zvýšila na 87,5 bodu z dubnové hodnoty 86,9 bodu. Uvedl to dnes německý hospodářský institut Ifo, který index sestavuje. Analytici v anketě agentury Reuters očekávali, že index vzroste na 87,4 bodu.



Podniky hodnotí svou současnou situaci sice o něco hůře, zlepšila se však očekávání budoucího vývoje. "Nejistota mezi podniky, která v poslední době silně vzrostla, se opět trochu snížila. Německé hospodářství se pomalu vrací do starých kolejí," uvedl v tiskové zprávě prezident Ifo Clemens Fuest.



Ve zpracovatelském průmyslu se nálada podle Ifo zvýšila výrazně. Firmy lépe hodnotí především svá očekávání, také svou současnou situaci ale hodnotí o něco lépe. Obzvlášť znatelné bylo zlepšení nálady v potravinářském průmyslu, zatímco v chemickém průmyslu se nálada opět zhoršila.



V sektoru služeb se nálada nadále zlepšuje. Obor doprava a logistika se zotavil z poklesu nálady, který vyvolala celní opatření Spojených států. Počtvrté v řadě se nálada zlepšila také ve stavebnictví.



Hospodářské vyhlídky Německa teď navzdory oživení v prvním čtvrtletí zastiňuje razantní celní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Hlavní ekonom finančního ústavu Commerzbank Jörg Krämer nicméně upozornil, že se nálada zlepšila i v exportně orientovaném výrobním sektoru. "Pátý nárůst indexu podnikatelské nálady Ifo v řadě ukazuje, že německé podniky i v květnu vzdorují šoku vyvolanému Trumpovými cly," uvedl.



Podle analytika Carstena Brzeského ze společnosti ING se po zmatku kolem amerických cel německé podniky zjevně soustředí spíše než na nejistotu a napětí v mezinárodním obchodě na pozitiva, která by mohl přinést nástup nové vlády kancléře Friedricha Merze.



Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá.



Ve středu zhoršil nezávislý poradní orgán německé vlády svoji prognózu vývoje německého hospodářství na letošní rok. Nově očekává stagnaci, tedy nulový růst. V listopadu ještě takzvaná rada moudrých předpovídala, že se hrubý domácí produkt (HDP) zvýší o 0,4 procenta. Se stagnací počítá podle dubnových údajů také německá vláda, která ještě na konci ledna odhadovala letošní růst na 0,3 procenta, loni v říjnu dokonce na 1,1 procenta.