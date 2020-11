Microsoft uvedl na trh novou generaci své herní konzole Xbox

Americká společnost uvedla na trh novou generaci své herní konzole Xbox. Stalo se tak zhruba sedm let po debutu předchozí verze. Ve čtvrtek by pak na trh měla vstoupit nová generace konkurenční konzole PlayStation od japonské firmy , napsala agentura Reuters.



Microsoft uvedl na trh dvě verze nové generace Xboxu. Cena výkonnější verze Xbox Series X byla podle internetových stránek podniku stanovena na 13.499 Kč, zatímco cena levnější verze Xbox Series S na 7999 Kč. V českých internetových obchodech lze nyní Xbox Series S zakoupit a Xbox Series X předobjednat.



Microsoft poprvé zahájil prodej nové generace Xboxu po celém světě ve stejný den. ve čtvrtek začne svou konzoli PlayStation 5 prodávat ve Spojených státech a několika dalších zemích, na český trh by měl tento přístroj vstoupit o týden později.



Podle agentury Reuters se předpokládá, že PlayStation 5 bude mít na trhu s konzolemi vedoucí pozici díky větší fanouškovské základně a širší nabídce exkluzivních herních titulů v době jejího vstupu na trh.