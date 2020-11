Revoluce na německém akciovém trhu: DAX dostane deset nových členů a mění pravidla

Klíčový německý akciový index DAX stojí před největší proměnou od roku 1988. Po několika týdnech rozvažování pověřila německá burza operátora indexu, entitu Qontigo, přípravami rozšíření členů indexu DAX ze současných 30 o deset na celkových 40 členů. Pro stávající i nové členy indexu pak mají vstoupit v platnost nová kritéria. Zde jsou nyní dostupné podrobnosti.

Nová pravidla budou požadovat po stávajících i nových členech indexu kvartální finanční výkazy a roční auditované finanční výsledky s tvrdými opatřeními v podobě vyloučení z indexu pro ty členy indexu DAX , kteří by nebyli schopni své auditované finanční výkazy dodat. Jde v tomto bodě o zjevnou odpověď na kazu Wirecard. Vedle klíčové indexu DAX se pravidla vztahují na MDAX, SDAX a TecDAX.

S okamžitou platností potenciální uchazeči o vstup do indexu DAX musejí vykazovat v posledních dvou letech ziskové hospodaření. Tato podmínka bude platit fakticky od prosince 2020 a zisk je definován jako dvakrát po sobě jdoucí kladný zisk na úrovni EBITDA.

Rozhodnutí německého burzovního operátora navazuje zhruba čtyři týdny tržních konzultací, během kterých burza dle svého prohlášení vyhodnotila přes 600 reakcí.

„Účastníci trhu budou benefitovat z jasného setu jednodušších pravidel v souladu s mezinárodními standardy a nových kvalifikačních kritérií pro vstup do indexu,“ je přesvědčen Stephan Flaegel, Global Head of Benchmarks & Indices v Qontigo.

Složení německého akciového indexu DAX je po mnoho let postaveno na „tradičních“ kritériích tržní kapitalizace a zobchodovaného objemu. Nově má být pro DAX parametr zobchodovaných objemů opuštěn, tržní kapitalizace zachován a likvidita spolu s kvalitativní rovinou té které emise vstupovat do hodnocení potenciálního vstupu té které firmy do indexu.

Požadavky na kvartální výkazy mají vstoupit platnost s koncem prvního čtvrtletí příštího roku (březen 2021), nárůst členů na 40 se pak má odehrát ve třetím čtvrtletí roku 2021, napovídají dosavadní informace – konkrétně od září 2021. Stávajícím členům však bude poskytnuto přechodné období do srpna roku 2022 pro adaptaci na nové podmínky indexu.

Návrhem, který neprošel, byla blokace účasti v indexu pro firmy, jejichž byznysem jsou zbraně (formulováno jako controversial weapons). Qontigo tento parametr odmítlo a dodalo, že by byl konkrétně zasažen jeden stávající člen indexu MDAX a proi takový krok nebyla shoda. "V rovině udržitelnosti a ESG jsme zaznamenali bouřlivou odezvu a mix názorů. Řada členů vznášela otázku, zda tato kritéria mají ve skladbě indexu mít roli. Budeme v tomto směru pokračovat v dialogu a účastníky trhu," poznamenal Flaegel.

Zemětřesení po Wirecard, ale nejde jen o ni

Změna pravidel hry pro klíčový německý akciový index DAX , která byla po tři předchozí dekády takřka neměnná, se odehrává reakci na odhalené podvodné hospodaření fintechové platformy Wirecard, který přitom platila za velmi progresívního člena indexu. Kolapsem firma prošla v červnu a na tento fakt navázala opatření regulátorů i operátora německé burzy.

Nejde ale jen o Wirecard, paradoxně nyní i o jeho nástupce. Wirecard v indexu nahradila firma Delivery Hero SE a právě u ní je od počátku rozporován fakt, že zatím nikdy nevykázala zisk na bázi celoročních (a auditovaných) čísel. Za nových pravidel by se tato firma do indexu nedostala a evidentně se na ni budou vztahovat přechodná pravidla do roku 2022.

Pro významné společnosti bude účast v akciových indexech stále důležitější ruku v ruce s tím, jak posiluje pasívní investování proti aktivnímu. Stratégové dle poznámky Bloomberg soudí, že akciová aktiva fondů, pasívně následujících index, předčí aktivně řízená portfolia již v srpnu roku 2021. V ETF, následujích německý akciový index DAX , je dle propočtů agentury Bloomberg již dnes kolem 14 miliard eur aktiv.