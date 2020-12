Rozbřesk: Během přestávky mezi kovidovými vlnami si česká ekonomika výrazně polepšila

Ještě než začnou přicházet nová data za poslední čtvrtletí ovlivněná dalším částečným lockdownem, budeme se moci těšit alespoň těmi starými. A tím hlavním je samozřejmě HDP za třetí kvartál, který nakonec dopadl o poznání lépe, než naznačoval bleskový odhad. Na místo o 6,2 % česká ekonomika podle zpřesněných dat rostla o 0,7procentního bodu rychleji a současně tak i její meziroční pokles byl výrazně pomalejší. Hlavní zásluhu na tomto výsledku měl tentokrát průmysl následovaný obchodem, dopravou, restauracemi a hotely. Zbylá odvětví rovněž přispěla k oživení ekonomiky, i když podstatně menší měrou. Výsledky HDP tak ukázaly, že se hospodářství dokázalo velmi rychle oklepat z propadu druhého čtvrtletí, i když zcela vykrýt jej podle očekávání nemohlo.



Z celé sady včera zveřejněných podrobných dat stojí za pozornost zejména vývoj investic. Ty se totiž výrazně propadaly i v době, kdy ekonomika (byť jen na krátko) nabírala opět dech. Mezikvartální pokles investic o 5 % (meziroční o téměř 11 %) dává tušit, že firmy pod tlakem likvidity i negativních výhledů přehodnocovaly své investiční záměry. To by naznačoval jak slabší výsledek investic do strojů a dopravních prostředků, avšak nebylo by to vysvětlení úplné. Nelze totiž přehlédnout ani výrazně nižší investice do bydlení a výstavby vůbec, k jejichž omezování dochází vlastně už od začátku letošního roku. To docela dobře koresponduje s vývojem ve stavebnictví a konkrétně v bytové výstavbě, která již delší dobu slábne a ani vývoj nových stavebních povolení nenaznačují obrat k lepšímu.



Další zajímavé výsledky lze vyčíst z podrobných dat spotřeby domácností, které se sice rychle vrátily do obchodů a začaly i cestovat po ČR, nicméně jejich útraty za služby zůstaly i ve třetím čtvrtletí hluboko pod loňskou úrovní. S jistou mírou zjednodušení se dá říct, že zatímco za auta nebo zboží krátkodobé spotřeby jsme utráceli skoro stejně jako ve stejném období loňského roku, na službách jsme jako spotřebitelé i nadále výrazně šetřili. Tolik asi k novým a zároveň vlastně i starým číslům o HDP…



Je už v podstatě jisté, že oživení ekonomiky bylo jen krátkou přestávkou mezi dvěma vlnami pandemie a že poslední kvartál roku přinese opět ekonomický propad. Tentokrát ovšem výrazně menší, a to zejména díky silnému průmyslu, který se alespoň podle nejnovějších PMI těší z nových zakázek, byť si uvědomuje, že jeho vyhlídky jsou v důsledku rozšiřujících se lockdownů v Evropě v dalších měsících nejisté.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Koruna se během včerejšího obchodování pohybovala v okolí 26,25 EUR/CZK a postrádala impuls pro výraznější pohyb jedním či druhým směrem. Ani zpřesněná čísla za HDP ve třetím kvartále, která dopadla ještě lépe, než naznačoval bleskový odhad, ani další zvýšení indexu nákupních manažerů v průmyslu koruně k dalším ziskům nepomohly. Tím se i vyčerpala denní zásoba pozitivních domácích zpráv a odpoledne už přišel na řadu jen historicky nejhorší výsledek státního rozpočtu za prvních jedenáct měsíců. A vlastně to nebyl jediný rekord, protože samotné navýšení schodku za poslední měsíc o téměř 68 mld. korun posunulo hranici možného zase o něco dále.



Zahraniční forex

Eurodolar včera prolomil hranici 1,20 a směřuje k úrovni 1,21. Stalo se tak o něco dříve, než jsme očekávali, ale býčí choutky měnového páru byly zřejmé již několik dní, resp. týdnů. Globální oživení, které proběhne v roce 2021, by mělo euru dále pomáhat. Naopak dolaru již nepomáhají ani zprávy o možném přijetí dalšího fiskálního balíku (aktuálně se hovoří o 908 mld. dolarů), který bude Fed akomodovat.



Dnes budou ve hře data z amerického trhu práce, která mohou klidně popostrčit eurodolar výše, neboť další vlna pandemie zpomalila oživení.



Zlotý si dnes musí dát pozor na zasedání NBP, které se s ohledem na podzimní karanténní opatření ponese v holubičím duchu.