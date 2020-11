Krugman: Přichází Bidenův boom

Následující měsíce nebudou v USA jednoduché, příčinou je pandemický vývoj a to, že odcházející vláda „není s Bidenovým teamem ochotna sdílet ani data týkající se koronaviru“. Na stránkách The to tvrdí Paul Krugman, který ale vidí naději ve vakcíně a hovoří o Bidenově boomu.



Podle Krugmana je většina ekonomických projekcí stále pesimistická, on sám ale hovoří o možnosti prudkého oživení namísto toho, aby se ekonomika celé roky zvedala z propadu letošního roku. Krugman uznává, že úvahy o dlouhodobých jizvách, které mohl letošní rok zanechat, jsou relevantní. Nicméně podle něj kladou analytici příliš velký důraz na zkušenosti z roku 2008 a tehdejší finanční krize.



Po této krizi skutečně přišly dlouhé roky vysoké nezaměstnanosti a nenaplnily se předpovědi oživení ve tvaru „V“. Ty byly založeny na předchozích zkušenostech s prudkými propady, ale po roce 2008 se ukázalo, že po každém takovém propadu se dostavuje stejně prudké oživení. Krugman dodává, že on sám v té době varoval před přílišným optimismem, ale ze stejného důvodu nyní k optimismu tíhne.



Co bylo po roce 2008 brzdou oživení? Prasknutí hypotéční bubliny tehdy vedlo k vysokému zadlužení domácností a trvalo roky, než rozvahy soukromého sektoru opět získaly na síle. Tentokrát ale podobnému problému nečelíme, před recesí letošního roku byly rozvahy domácností mnohem silnější. A podle ekonoma se také dá pravděpodobně počítat s tím, že poptávka se zvedne díky velkému objemu úspor nahromaděných během karantény. Krugman se tedy domnívá, že až pandemie oslabí, výdaje opět rychle vzrostou.



Biden by podle ekonoma měl možného boomu využít k podpoře dlouhodobé prosperity, protože tu krátkodobé rychlé oživení nezajistí. Stále tu je například potřeba velkých investic do „bortící se infrastruktury“, do zlepšení situace amerických domácností a také do výdajů souvisejících se změnou klimatu. Takže „Biden by neměl usnout na vavřínech, ale využít úspěchu k tomu, aby pomohl Spojeným státům v delším období“. Podle Krugmana by toho mohl být schopen.



Zdroj: The