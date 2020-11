Spotřebitelská důvěra v Německu kvůli uzávěře dál klesá

Spotřebitelská důvěra v Německu se dál zhoršuje. Rozsáhlá uzávěra zavedená proti šíření nákazy novým koronavirem má totiž negativní dopady na očekávané příjmy spotřebitelů a jejich ochotu utrácet, uvedl dnes institut GfK. Jeho index důvěry na prosinec klesl na minus 6,7 bodu z předchozích minus 3,2 bodu.



Analytici v anketě agentury Reuters odhadovali mírně nižší pokles důvěry, a to na minus 5,0 bodu. Údaj za listopad přitom institut po revizi zhoršil, podle předběžných dat uváděl hodnotu minus 3,1 bodu.



Ačkoli obchody zůstávají zatím otevřené, náladu spotřebitelů zhoršilo rozhodnutí úřadů zavřít od 2. listopadu restaurace, bary, hotely a zábavní podniky, konstatoval analytik GfK Rolf Bürkl. Nárůst počtu nově nakažených koronavirem zvyšuje nejistotu, Němci si hlídají výdaje, dodal.



"Naděje na rychlé zotavení, která vyvstala začátkem léta, je definitivně pryč," řekl Bürkl.



V Německu v listopadu už druhý měsíc za sebou klesala také podnikatelská nálada. Částečná uzávěra negativně ovlivňuje výhled a podle institutu Ifo kvůli ní německá ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí klesne.



Denní nárůsty počtu infikovaných stoupají a úhrnem se blíží psychologické hranici jednoho milionu případů. Počet zemřelých v souvislosti s covidem-19 se ve středu zvýšil o 410, což je denní maximum.



Kancléřka Angela Merkelová se s premiéry spolkových zemí ve středu dohodla na prodloužení přísných omezení nejméně do 20. prosince. Nevyloučila jejich prodloužení do ledna.



Hrubý domácí produkt (HDP) Německa se ve třetím čtvrtletí proti předchozím třem měsícům zvýšil o 8,5 procenta. Dnes to v konečné zprávě oznámil německý statistický úřad. Je to lepší výsledek, než naznačovala předběžná data.



Ekonomové však neočekávají, že německé hospodářství ztráty kvůli plošné karanténě zavedené v listopadu brzy dožene. Analytici odhadují, že HDP se letos propadne o 5,1 procenta, zatímco ministr hospodářství Peter Altmaier vychází z očekávaného poklesu 5,5 procenta.