Česká ekonomika se ve třetím čtvrtletí rychle vzpamatovala z kovidového šoku

Podle nejnovějších dat statistického úřadu se po dramatickém propadu ve druhém čtvrtletí česká ekonomika vrátila k růstu. HDP se ve srovnání s předchozím kvartálem zvýšil o 6,9 %, čímž se umazala zhruba polovina jeho propadu z prvního pololetí.



Ekonomiku táhla ve třetím kvartálu nahoru odložená spotřeba domácností a export. České domácnosti, které nemohly realizovat svoje nákupy v důsledku restrikcí ve druhém čtvrtletí je přesunuly do čtvrtletí třetího. Zajímavé bylo, že se to týkalo zejména zboží dlouhodobé spotřeby, zatímco u služeb panovala i ve třetím čtvrtletí vyšší opatrnost.



V případě exportu zase firmy doháněly skluz způsobený rozpadem dodavatelských řetězců a následnými odstávkami v době první vlny pandemie. Tyto závěry podporuje i vývoj nabídkové strany ekonomiky, kde výrazný vzestup zaznamenal obchod, pohostinství a ubytování na jedné straně a zpracovatelský průmysl na straně druhé.



Když se však podíváme na meziroční čísla, tak zůstáváme stále hluboko v mínusu. Přesto je zde vidět za třetí kvartál pozitivní posun. Z předchozích téměř -11 % se propad hospodářství zmírnil na 5 %. Výrazně negativně dopadají investice, na kterých se mj. podepisuje slabší výstavba bytů i dalších staveb. Firmy rovněž výrazně seškrtaly investice do dopravních prostředků, když na počátku korona-krize začaly zřetelně šetřit.



Za první tři čtvrtletí česká ekonomika poklesla o skoro 6 %. Vzhledem k tomu, že poslední kvartál roku bude opět v důsledku restrikcí velmi slabý, dosáhne celoroční propad zhruba sedmi procent. Proto není zatím důvod měnit náš výhled pro letošní a vlastně ani příští rok, od kterého čekáme zhruba 2,5% růst.