Atradius: Světová ekonomika se letos propadne o 4,3 %

Světová ekonomika se letos propadne o 4,3 procenta. Negativní dopad pandemie Covid-19 je tak větší, než tomu bylo v případě globální finanční krize z let 2008 a 2009. Řada zemí navíc nyní čelí druhé vlně pandemie, kvůli které se znovu zpřísňují karanténních opatření. Firmy proto budou i v roce 2021 čelit propadu poptávky a zhoršené platební morálce. Rychleji bude přibývat také insolvencí. Vyplývá to ze studie světové úvěrové pojišťovny Atradius.



Přestože byl letošní dopad pandemie na ekonomiku náhlý a výrazný, nejnovější výsledky průzkumu Barometr platební morálky pojišťovny Atradius ukazují, že Evropa je sice pod tlakem, zcela na kolenou se ale ještě neocitla. Důvodem jsou především programy vládní pomoci, jež jednotlivé státy včetně ČR postupně přijaly.



České firmy přesto podle průzkumu patří mezi nejvíce zasažené v Evropě. Nepříznivý dopad pandemie na tržby letos pocítily téměř dvě třetiny z nich, 47 procent dotazovaných podniků se potýká i se zhoršením cash flow. "Příčinou je především vysoká závislost tuzemské ekonomiky na exportu. Z dotazovaných zemí ve východní Evropě vykazuje větší nepříznivý dopad pandemie jen Bulharsko a Slovensko," uvedla ředitelka české pobočky pojišťovny Markéta Stržínková.



Pokračující vládní podpora bude pro mnoho podniků po celé Evropě zásadní i příští rok, vyhlídky na další vývoj totiž nejsou příliš příznivé. Zásadně bude zasažen sektor cestovního ruchu a pohostinství. Kvůli recesi, v níž se eurozóna v důsledku pandemie ocitla, ale počítají s propadem poptávky i firmy v dalších odvětvích.



Vedle toho budou muset evropské firmy čelit také pokračujícímu nárůstu opožděných plateb. Například Spojené království a Nizozemsko už nyní vykazují nárůst faktur po splatnosti o 81, respektive 75 procent. Ve Východní Evropě tento ukazatel dokonce dosáhl 88 procent.



"Bez výjimky každá dotazovaná země v Evropě hlásí zvyšující se objem opožděných plateb. Ve srovnání s obdobím před pandemií je nárůst v průměru dvoutřetinový," upozornil člen představenstva společnosti Andreas Tesch. Světová ekonomika i hospodářství jednotlivých zemí se podle něj budou s dopady stávající krize vyrovnávat ještě několik let, ve kterých je proto třeba počítat se zvýšenou pravděpodobností s výskytem insolvencí.



