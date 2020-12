Co by řekl Chanos Muskovi, kdyby ho osobně potkal?

Známý investor a specialista na krátké pozice Jim Chanos míní, že trhy jsou nyní značně ovlivněny vírou v případnou záchranu ze strany Fedu a mají také mimořádně velký sklon věřit podvodům (viz Chanos: Trhy spoléhají na Fed a věří podvodníkům). V rozhovoru pro Bloomberg Markets k tomu investor dodal, že některé firmy podvádí, aniž by porušovaly formální pravidla. Dobrým příkladem byl Enron. Ten totiž dodržoval účetní pravidla a za jejich porušení také nebyl souzen. Souzen byl za „lhaní investorům“.



Podobným příkladem jako Enron byla farmaceutická společnost Valeant, která „se snažila investory přesvědčit, že její tok hotovosti dosahoval 12 dolarů na akcii, když fakticky prodělávala“. Činila to ale také způsobem, který nebyl technickým porušením účetních zásad a pravidel. Chanos dodal, že přibližně 30 % firem v jeho portfoliu podle něj porušuje účetní pravidla, běžně to přitom bývalo asi 10 %.



U Tesly má Chanos podle svých slov určité výhrady k jejímu účetnictví, ale zejména k jejímu podnikatelskému modelu a valuaci. U této společnosti podle investora lidé věří různým tezím a budoucím aktivitám, ale firma zatím nevykazuje zisky. A pokud ano, pak jsou generovány daňovými kredity. Na otázku, co by Chanos řekl Muskovi, kdyby se s ním osobně setkal, investor řekl: „Zatím odvádíte dobrou práci.“



Chanos podle svých slov na Tesle stále drží své krátké pozice, i když v oblasti elektromobility jsou na trhu podle něj „věci, které jsou ještě bláznivější“. Ohledně Tesly investor dodal, že během prvních pěti let byl s pozicí spokojený, protože cena akcie nijak nerostla, zatímco trh ano. „Poslední rok je to už ale o něčem jiném... I my máme risk manažera jako každý jiný.“ Čímž se Chanos dostal k tématu stop lossů, tedy předem definovaných maximálních ztrát, které je investor na daném aktivu ochoten realizovat. K tomu Chanos uvedl, že kdyby toto pravidlo používal, musel by uzavřít každou krátkou pozici, na které následně hodně vydělal. Platí to i o zmíněném Enronu, který jednu dobu šel 30 % proti krátkým pozicím. Chanosův fond tak namísto toho „kalibruje pozice relativně k celkovému kapitálu“.



Jedním ze způsobů, jak překonat výkonnost indexu S&P 500, bylo vlastnit akcie Tesly. To by si podle Chanose měli nyní uvědomit ti, kdo se radují ze zahrnutí Tesly do tohoto indexu. přitom nepatří k akciím, u nichž je Chanos přesvědčen o správnosti své krátké pozice. Do této skupiny řadí například „firmu, o které nikdo moc neslyšel a která se jmenuje IBM“. Ta je podle něj hodnotovou pastí, protože vypadá levně, ale má významné strukturální problémy. K tomu jsou podle investora zavádějící čísla ohledně ziskovosti a firma tak v budoucnu bude muset říci investorům, že vydělává méně, než ukazují její současná čísla.



Již před pandemií byl podle Chanose pod tlakem americký trh komerčních realit. Jeho celkový příběh je pak „trochu jiný, než byste se mohli domnívat“. Na tomto segmentu trhu se totiž střetává dopad velmi nízkých sazeb na straně jedné s klesajícím tokem hotovosti na straně druhé. První faktor zvedá valuace firem a fondů v odvětví a tento vývoj tak maskuje to, že tok hotovosti míří dolů. K tomu je pravděpodobné, že „potřeba kancelářských prostor bude v několika následujících letech pod tlakem“.



Zdroj: Bloomberg Markets