Chanos: Trhy spoléhají na Fed a věří podvodníkům

Firmy nehodnotíme na základě jejich výsledků v letošním roce a trhy možná nehledí ani na rok 2021. Až rok 2022 bude blíže běžnému prostředí. Pro Bloomberg Markets to uvedl známý investor a specialista na krátké pozice Jim Chanos. Na otázku, zda je nyní na trhu jednoduché najít pro tuto investiční strategii vhodné cíle, odpověděl, že ano, ale „jen to nyní nefunguje“. Podle investora je totiž na trhu hodně firem s nepochopitelně vysokou valuací a problémy, ale trhy se o to momentálně nestarají.



Při otevírání krátkých pozic si investor akcii půjčí a následně ji prodá ve víře, že ji později koupí za nižší cenu a vrátí ji. Chanos uvedl, že v prostředí nulových sazeb je taková strategie mnohem složitější než v situaci, kdy sazby leží výrazně výš. Výraznou roli k tomu nyní hraje současná psychologie trhu, protože dnes zde podle investora převažuje názor, že díky Fedu nehrozí větší ztráty. A to je „nebezpečné prostředí“, které nevidíme poprvé – již v minulosti se trhy příliš spoléhaly na záchrannou síť od Fedu.



Chanos uvedl, že lidé s ním hovoří o firmách, které jsou z fundamentálního hlediska zralé na krátké pozice. Pak si to ale rozmyslí právě kvůli tomu, jakou politiku nyní sleduje Fed. Uvažují totiž ve stylu: „Sazby během mého života již nikdy neporostou. Pokud trh klesne, Fed rychle přiběhne a zachrání jej.“ Chanos přitom míní, že toto prostředí může dál přetrvávat, ale pokud by se mělo ukázat, že předpoklad záchrany od Fedu je mylný, mohl by na trzích nastat prudký posun.



Krátké pozice byly podle investora schopny generovat odpovídající návratnost i na rostoucích trzích. Od konce roku 2018 je ale na trhu specifická situace, která byla popsána výše. K tomu se přidává ještě jeden významný rys a tím jsou „spekulace retailových investorů“. Chanos obvykle drží 66 – 70 % investičního portfolia v krátkých pozicích, nyní to je podle něj asi třetina. Nedrží je přitom v odvětvích, jako jsou restaurace či výletní lodě, ale na firmách, jejichž valuace „nedávají žádný smysl“, i když jsou založeny na výsledcích roku 2019 či naopak na očekávaných výsledcích roku 2022, kdy by již měl odeznít vliv pandemie. Za příklad dal kasina v Las Vegas, jejichž ceny se nyní nacházejí relativně k toku hotovosti na historických maximech a „nejde o tok hotovosti roku 2020“.



Jedním z nejpodivnějších tvrzení býků je podle investora to, že očekávání na trhu dnes leží nesmyslně vysoko, ale být tomu tak může ještě hodně dlouhou dobu. Chanos k tomu dodal, že lidé mohou dělat „hloupé věci se svými penězi“ a nějaký čas jim to může vycházet. On sám ale věří, že v delším období se vyplatí sázet proti takovým investicím. Týká se to i velkých technologických firem? Společnosti jako , či Google jsou podle investora velmi silné a mají dobrý podnikatelský model s vysokou návratností kapitálu. Jejich valuace mohou být i přes nízké sazby napjaté, ale Chanos řekl, že „tohle není bazén, ve kterém plaveme“. A týká se to i možných sázek na ostřejší regulaci či dokonce rozdělení některých velkých firem.



Bidenova vláda podle Chanose nebude pro trh negativní, bude ale postupovat proti těm, kteří se na trhu chovají nezákonně a podvádí. Investor pak uvedl, že trhy mají nyní podle něj velkou tendenci věřit podvodům, což ukazuje příklad německé společnosti Wirecard. Na ní měl Chanos otevřené krátké pozice a po celých osmnáct měsíců sledoval, jak jsou trhem ignorovány zprávy novinářů a dalších investorů o tom, že firma podvádí. Vše se pohnulo až ve chvíli, kdy sama společnost podvody uznala. „Pokud jsou lidé ochotni věřit kriminálníkům až do chvíle, kdy oni sami přiznají, že jsou podvodníci, jsme na velmi spekulativním trhu,“ řekl Chanos.



Zdroj: Bloomberg Markets