OPEC+ se dohodl na úpravě těžby ropy do března: Saúdové méně, Rusko či Kazachstán mohou navýšit

Představitelé Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a jejích deseti spojenců se dohodli na úpravě těžebních limitů v únoru a v březnu. Saúdská Arábie dobrovolně nabídla snížit svoji těžbu v obou měsících celkem až o jeden milion barelů denně. Rusko a Kazachstán naopak budou moci těžbu zvýšit, a to v únoru dohromady o 75.000 barelů denně a další měsíc rovněž o 75.000 barelů denně. Ostatní země svoji těžbu měnit nebudou. Dubnová těžební hodnota má být stanovena na dalším setkání, které se má uskutečnit 4. března, citovala agentura Reuters sdělení skupiny.



Podle ruské tiskové agentury TASS se dohodlo, že Rusko bude moci denně vytěžit o 65.000 barelů a Kazachstán o 10.000 barelů více. Tento nárůst vykompenzuje Saúdská Arábie. Rozhodnutí má uspokojit jak ty státy, které chtěly těžbu zvýšit, tak ty, které si změny nepřály.



Ceny ropy před dnešním oznámením výrazně rostly. K jejich zvyšování přispívá i napětí kolem Íránu, které zesílila pondělní zpráva, že íránské úřady zadržely v Hormuzském průlivu kvůli znečišťování moře jihokorejský tanker.



Kolem 20:30 SEČ vykazovaly ceny ropy růst o zhruba pět procent. Cena severomořské ropy Brent se pohybovala kolem 53,57 dolaru za barel a americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) těsně pod 50 dolary za barel.



OPEC+ tento měsíc už těžbu zvedl o 500.000 barelů denně. Někteří jeho členové vyjadřovali názor, že k dalšímu zvyšování není důvod, protože koronavirová pandemie nepolevuje. Rusko a Kazachstán však chtěly v únoru další zvýšení těžby o 500.000 barelů denně. Kvůli rozdílným názorům se pondělní jednání celkem 23 států protáhlo do dnešního dne.



Mnoho zemí vyvážejících ropu se nachází v obtížné situaci. Pro svůj státní rozpočet naléhavě potřebují příjmy z ropného průmyslu, ale příliš velká nabídka by mohla způsobit tlak na ceny. Zásadní je další průběh pandemie a její hospodářské dopady.



Producenti ze skupiny OPEC+ začali koordinovaně snižovat těžbu, aby podpořili ceny a snížili nadměrné dodávky na trh, v lednu 2017. Protože pandemie nemoci covid-19 snížila poptávku po benzinu a leteckých pohonných hmotách a prudce snížila ceny ropy, byla skupina nucena navýšit těžební škrty v polovině loňského roku až na rekordních 9,7 milionu barelů denně. Od té doby však těžbu zvýšila a nyní škrty dosahují 7,2 milionu barelů.