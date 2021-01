OPEC+ varuje před rizikem těžby ropy, část zemí chce ale navýšení produkce

OPEC dnes jedná se svými spojenci, aby zvážil, zda zvýšit produkci. Tato skupina varovala před riziky pro ropný trh v důsledku další vlny pandemie.

"Výhled na první polovinu roku 2021 je velmi smíšený," uvedl na nedělním přípravném zasedání generální tajemník OPECu Mohammad Barkindo. "Stále tu je mnoho negativních rizik, která je třeba vyvážit."

Aliance producentů pod vedením Saúdské Arábie a Ruska dnes rozhodne, zda může pokračovat v obnově dodávek ropy, aniž by ohrozila oživení cen, na jehož dosažení se většinu roku 2020 podílela.

Na nedělním dlouhém a pozdním zasedání se několik zemí, včetně Saúdské Arábie, stavělo k dalšímu zvyšování těžby v únoru (vůči navýšení o 500 000 barelů denně v tomto měsíci) opatrně, uvedli delegáti. Rusko naopak další navýšení podporuje.

"Myslíme si, že se tato skupina producentů rozhodne vzdát se v únoru jakéhokoli dalšího navyšování produkce, přičemž případy Covid-19 budou i nadále stoupat a zavádění vakcín bude pomalejší, než se očekávalo," uvedla Helima Croft, hlavní stratéžka pro komodit u RBC Capital Markets. Ropa Brent dnes roste čtvrtý den na 52,4 USD za barel. West Texas Intermediate se pohybuje mírně pod 50 USD za barel.

Ať už se nakonec rozhodne cokoli, Organizace zemí vyvážejících ropu a její partneři nenechávají nic náhodě. Koalice přechází na schůzky každý měsíc, místo několikrát ročně, aby úroveň produkce lépe doladila.

Aktuálně se nevyužívá 7,2 milionu barelů denně, což je přibližně 7 % světových dodávek. Producenti plánují pomalu navýšit produkci o 1,5 milionu barelů denně. Toto malé navýšení v únoru podporuje oživení ceny ropy a vznik vakcín proti Covid-19.

Vakcíny vytvořily „zdravější“ výhled na spotřebu ropy, která brzy „přeřadí ze zpátečky na jízdu vpřed,“ řekl v neděli na zasedání společného technického výboru Barkindo.

Ruský místopředseda vlády Alexander Novak dal najevo, že je připraven pokračovat, a minulý měsíc uvedl, že ceny se pohybují v optimálním rozmezí od 45 do 55 USD za barel. Pokud OPEC+ nenavýší vývoz, jeho konkurenti tuto mezeru jednoduše vyplní, uvedl.

Ceny ropy se stabilizovaly u 50 USD za barel navzdory příslibu dalších dodávek z OPEC podpořenému vývojem vakcín a silným využíváním pohonných hmot v Asii. Podle pařížské Mezinárodní energetické agentury by měla nabídka a poptávka zůstat v první polovině roku zhruba vyvážená.

"Trh je podepřen a jako takový by měl ustát mírný nárůst dodávek OPEC+," řekl Doug King, hlavní investiční ředitel Merchant Commodity Fund, který spravuje 170 milionů dolarů.

To by mohlo být také úlevou pro členy OPEC+, jako je Irák. Bagdád pohlcuje rostoucí ekonomická krize, kterou limity prodejů ropy pouze zhoršují, zatímco se snaží dohnat nesplněné škrty v produkci z roku 2020.

Minulý měsíc se jednání OPEC+ dostala do pětidenní patové situace, protože Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty (několik let oddaní spojenci v politické i energetické sféře) se neshodly na tom, jak rychle zapojit barely ležící ladem. Saúdské království chtělo odložit jakékoli navýšení o tři měsíce, ale jeho soused dychtící po zpeněžení investic do kapacity a prosazení nového regionálního ropného benchmarku prosadil rychlejší harmonogram.

Přesto Barkindo nastínil také potřebu opatrnosti. Omezení pohybu v řadě zemí stále platí a objevuje se nový kmen viru, uvedl. Je příliš brzy na to, abychom věděli, jak budou ovlivněna klíčová odvětví hospodářství. A pro odvětví cestovního ruchu a volného času může trvat návrat na úrovně před krizí i několik let.

Zásoby ropy v rozvinutých zemích jsou stále o 163 milionů barelů nad svým pětiletým průměrem, dodal Barkindo. Navzdory oživení trhu zůstávají ceny ropy hluboko pod úrovněmi, které většina členů OPEC potřebuje k pokrytí vládních výdajů. IEA nepředpokládá žádný nový přebytek a varovala, že stávající převis zásob přetrvá do konce roku, pokud OPEC+ otevře kohoutky.

Zdroj: Bloomberg