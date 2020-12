Turbulentní rok na ropě. Obavy z dalších propadů trvají

Letošní rok byl pro ceny ropy jako doposud žádný jiný. Na konci roku se ceny pohybují kolem 51 USD za barel, tedy téměř na průměru z let 2015 až 2017, letošní rok však pro ně byl rokem velké nestability. V dubnu se kvůli pandemii nemoci covid-19 a cenové válce mezi ropnými giganty Saúdskou Arábií a Ruskem cena americké ropy propadla do negativního teritoria a cena ropy Brent pod 20 dolarů za barel. Zbytek roku pak strávila oživováním z tohoto propadu, protože pandemie prakticky zničila poptávku po pohonných hmotách po celém světě, píše agentura Reuters.



Krátkodobý pokles ceny americké ropy do negativního teritoria až na minus 40 dolarů za barel, což znamená, že kupující dostali zaplaceno za to, že si ropu koupili, se v příštím roce zřejmě nebude opakovat. Nová omezení a jen postupné zavádění vakcín proti koronaviru ale omezí poptávku v příštím roce a možná i v roce následujícím.



"Opravdu jsme nic takového nikdy neviděli - ani při finanční krizi, ani po 11. září," řekl analytik výzkumné firmy Third Bridge Peter McNally. "Dopad na poptávku byl pozoruhodný a rychlý."



Poptávka po fosilních palivech by mohla zůstat v nadcházejících letech slabá dokonce i po pandemii, protože země se snaží omezit emise a zpomalit klimatické změny. Velké ropné firmy jako a zveřejnily prognózy zahrnující scénář, podle kterého globální poptávka po ropě dosáhla vrcholu v roce 2019.



Světová produkce ropy a kapalných paliv letos klesla na 94,25 milionu barelů denně ze 100,61 milionu barelů denně v roce 2019. Americký vládní Úřad pro energetické informace EIA očekává, že v příštím roce produkce stoupne na 97,42 milionu barelů denně.



Spolu s růstem počtu případů covidu-19 vlády po celém světě zavedly zákazy vycházení a snažily se udržet obyvatele doma a mimo silnice. Spotřeba ropy a kapalných paliv tak za rok klesla o devět procenta na 92,4 milionu barelů denně, dodala EIA.



Měnící se prostředí představuje hrozbu pro rafinerie. Podle odhadu byla zpracovatelská kapacita rafinerií snížena o zhruba 1,5 milionu barelů denně. Klesající poptávka po benzinu, naftě a dalších palivech a nízké marže přiměly rafinerie v Asii a Severní Americe zastavit nebo omezit produkci.



Nestabilních bude pro ceny ropy zřejmě i příštích několik měsíců kvůli vlažné poptávce na jedné straně a dalšímu potenciálnímu nárůstu dodávek ropy na straně producentů, včetně Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a jejích spojenců.



Takzvaný index strachu VIX na trhu s ropou v dubnu stoupl na rekordních 517,19 bodu. Od té doby klesl na zhruba 40 bodů, stále je však o 60 procent vyšší, než ve stejném období loni, ukazují údaje Refinitiv Eikon. Index VIX sleduje averzi investorů vůči riziku, čím je jeho hodnota nižší, tím se trh obecně bojí méně.



V loňském roce si ceny ropy připsaly nejvyšší zisk za tři roky. Přispělo k tomu mimo jiné zmírnění obchodního sporu mezi USA a Čínou a nepokoje na Blízkém východě, ale také dohoda skupiny OPEC a jejích spojenců, včetně Ruska, o omezení těžby. Cena ropy Brent stoupla o 23 procent a poslední den v loňském roce uzavřela na ceně 66 USD. Ropa WTI stoupla o 34 procent na 61,06 dolaru za barel.