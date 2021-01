Demokrati o krok blíž ovládnutí Senátu. Špatná zpráva pro Nasdaq, dluhopisy a dolar

Pozornost finančních trhů se momentálně soustřeďuje hlavně na výsledky druhého kola senátních voleb v americké Georgii. Reakce ukazuje, že si zřejmě velká část investorů dosud nepřipouštěla, že by mohlo dojít ke změně rozložení sil v Senátu. Volatilita stoupla a americké akciové futures míří dolů. Nejvíce, 2,2 procenta, ztrácí Nasdaq , neboť technologické tituly se asi nejvíce mohou obávat vyšších daní a tvrdší regulace. Pro americké dluhopisy jsou zase nebezpečím rozpočtové plány demokratů - ovládnutí Senátu by otevřelo cestu navýšení fiskálního stimulu.

Prozatím demokrati získali v Georgii jedno křeslo, zatímco o druhé se bojuje a pozice jsou vyrovnané. Tak jako obvykle však déle trvá sčítání ve větších okrscích zahrnující velká města, kde demokrati mají silnější pozici. Jejich zisk druhého, rozhodujícího křesla, je tak reálnou možností.

Evropské akciové trhy otevřely mírně v plusu a vyčkávají, ropa ještě navýšila včerejší zisky, ale rovněž přechází do vyčkávacího módu, ostatně jako i další trhy včetně dluhopisových či měnových. Eurodolar vystoupal na 1,2325, kde se nyní drží. Demokratický Senát by dolaru příliš nevyhovoval, a to i přes nárůst výnosů. Zlato při nejistotě v posledních dnech ožilo a také dnes je lehce v zeleném. Koruna si proti euru připisuje další menší zisky při současném kurzu na 26,12.

Na programu dnes máme indexy nákupních manažerů ze sektoru služeb v eurozóně. Na tento sektor obecně doléhají restrikce kolem koronaviru více než na výrobu, ale revize indexů za prosinec už tolik zajímavé nejsou. V USA vyjde report ADP, jehož schopnost naznačit výsledek vládních dat z trhu práce však nepřeceňujeme. Pouze náznak propouštění (na místo kladné tvorby pracovních míst) by asi vnesl do obchodování novou nervozitu. Velký vliv pak nečekáme ani od objednávek zboží dlouhodobé spotřeby nebo večerního zápisu z jednání FOMC. Měnový výbor Fedu na posledním zasedání nepřekvapil ani nedodal nové zajímavé informace. V centru pozornosti tak dnes zřejmě zůstane politika.

