První vítězství v Georgii jde za demokraty, mají na dosah i druhé

Demokratická strana měla dnes na dosah kontrolu nad americkým Senátem poté, co bylo ohlášeno vítězství jejího kandidáta Raphaela Warnocka ve druhém kole voleb ve státě Georgia. Demokraté potřebují k ovládnutí menší z komor Kongresu získat i druhé křeslo, o které se v jihovýchodním státě bojovalo. Podle listu The New York Times (NYT) se jejich uchazeč Jon Ossoff v průběžných výsledcích ujal vedení o několik tisíc hlasů a s největší pravděpodobností do Senátu zamíří také.



V takovém případě by měli demokraté i republikáni ve 100členném legislativním orgánu po 50 svých zástupcích. Při vyrovnaném poměru hlasů má v Senátu rozhodující slovo jeho předseda, kterým je v americkém systému viceprezident. A tato funkce bude od 20. ledna stejně jako ta prezidentská v rukách Demokratické strany.

Zatím 49. senátorský mandát podle všeho zajistil demokratům 51letý baptistický farář Warnock, který se stává prvním černošským senátorem zvoleným v Georgii. Americká média oznámila jeho vítězství nad republikánskou senátorkou Kelly Loefflerovu v momentě, kdy bylo sečteno přes 95 procent očekávaného počtu hlasů, přičemž Warnock vedl přibližně o jeden procentní bod.



Loefflerová, která během kampaně Warnocka označovala za radikála a marxistu, zatím porážku neuznala. "Tyhle volby vyhrajeme," uvedl její štáb těsně před tím, co ji agentura AP a další média označila za poraženého kandidáta.



Souběžně konané klání, v němž se utkal republikánský senátor David Perdue s demokratem Jonem Ossoffem, nemá dosud jasného vítěze. Ossoff se ovšem nad ránem místního času ujal v průběžných výsledcích vedení, které poté narostlo na 9500 a následně až na více než 16.000 hlasů, neboli asi 0,4 procentního bodu. Čeká se, že zbývající hlasy jeho převahu spíše navýší.



Demokratickému kandidátovi se v Georgii souboj o senátorský mandát nepodařilo vyhrát od roku 2000. Ossoff by se ve věku 33 let v případě úspěchu stal nejmladším členem Senátu. Zároveň by přinesl zásadní vítězství pro nastupujícího prezidenta Joea Bidena, jehož pozici by Senát ovládaný republikány výrazně oslaboval.



Senát je v Kongresu při utváření zákonů rovnocenným partnerem Sněmovny reprezentantů. Silnější je navíc v tom, že schvaluje obsazení postů ve vládě i na federálních soudech. Ve sněmovně získali demokrati v podzimních volbách těsnou většinu a po letech mají šanci kontrolovat celý Kongres.



Ossoffův soupeř Perdue během volební noci souboj také nevzdával. Kampaň republikánského senátora uvedla, že je přesvědčená, že Ossoff nevyhrál. Perdueho tým avizoval, že se bude všemi dostupnými způsoby snažit "zajistit řádné započítání každého legálně odevzdaného hlasovacího lístku".



Prohlášení připomínalo rétoriku prezidenta Donalda Trumpa a jeho nejbližších spojenců po jeho volebním neúspěchu. Trump nepravdivě označuje listopadové prezidentské volby za zmanipulované a divoké spekulace o falšování výsledků šířil i v noci v souvislosti s děním v Georgii. Na twitteru například sdílel příspěvek o tom, že se tam chystá "krádež" a sám napsal: "Vypadá to, že připravují velkou nálož voličů proti republikánským kandidátům."



Trump se loni v listopadu stal prvním republikánským kandidátem na prezidenta od roku 1992, který nedokázal v Georgii zvítězit. Finále senátních voleb je dalším dokladem pozoruhodné proměny politiky v tomto jižanském státě, napsala agentura AP.