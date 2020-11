Fidelity: Vliv prezidenta Bidena na technologické trhy

Joe Biden zvítězil v prezidentských volbách v USA, ale výsledek senátorských voleb bude znám až v lednu. Navzdory některým přetrvávajícím soudním sporům a nárokům zpochybňujícím integritu voleb jsou analytici Fidelity International schopni už nyní lépe posoudit, co bude obnášet prezidentství Joe Bidena. Analytici Fidelity International diskutují o důsledcích vítězství Demokratů pro sektory technologií, médií a telekomunikací a shodují se, že konečné složení Kongresu by mohlo ještě některé dopady ovlivnit.

Na překotné události posledních týdnů průběžně reaguje i Patria v reportech a investičních tipech. Preferovaným titulům, hodnocení tržní situace a zodpovězení vašich otázek věnujeme i náš nejbližší webinář, který se uskuteční již tuto středu 25. listopadu od 14:00.



Spojené státy po volbách, covid versus vakcína, aktuální akciové tipy a předpověď pro trhy. Využijte příležitost zeptat... Zveřejnil(a) Patria.cz dne Úterý 24. listopadu 2020

Internet – vyšší šance na regulaci

Demokraté jsou ve srovnání s Republikány vnímáni jako tvrdší ve svém postoji k „technologiím“. To by mohlo způsobit reakci, která by poslala velká technologická jména dolů, přestože jakýkoli takový krok bude upraven trhy, které zohlednily vítězství Bidena na základě průzkumů veřejného mínění. Biden byl tradičně spíše centristou než na levicovém křídle strany, takže analytici Fidelity neočekávají žádné dramatické změny v regulaci technologií.

Stávající obchodní linie a holdingy pravděpodobně zůstanou beze změny, ale budoucí fúze a akvizice budou důkladně prozkoumány zodpovědnými orgány. U Bidena existuje větší šance na lepší regulaci technologií než u Trumpa. Není to ale pro Bidena problém, který by měl prioritu, ve srovnání se změnou klimatu, bojem proti pandemii Covid-19 a snahou o vytváření bohatství a pracovních míst pro Američany s nižšími příjmy. Technologická obchodní válka s Čínou se může v blízké budoucnosti zmírnit.

Software – riziko daní

Před volbami panovaly obavy, že Bidenovo vítězství a „modrá vlna“ budou pro akcie softwarových firem špatné, zejména kvůli vyšším daním, které jsou očekávány. Ačkoli softwarové společnosti obecně netěžily ze snížení daní v Trumpově éře, neměly by vyšší daně být tím nejhorším. Existuje spíš riziko větší kontroly zaplacených daní, a dokonce uvalení speciálních daní v tomto průmyslu. To je však vyváženo skutečností, že v případě oceňování softwarových společností je téměř celá jejich hodnota odvozena od jejich konečné hodnoty, kde je účinek daňového zatížení mírný.



Větší společnosti, které mají tendenci využívat v rámci své podnikové struktury duševní vlastnictví z jiného domicilu, mohou být ovlivněny zvýšením zahraniční daně z příjmu. Bez demokratické většiny v Senátu však tyto obavy ustupují, protože tento dopad bude méně pravděpodobný. Bez demokratického Senátu je nižší i pravděpodobnost stimulů vedoucích k vyšším inflačním očekáváním, to následně snižuje možnost změn ratingů jaké jsme viděli na konci roku 2018.

Kromě toho existuje riziko (nyní bez většinového Senátu spíš menší), že současná protimonopolní regulace se rozšíří i nad rámec velkých technologických společností, aby pokryla ochranu soukromí, dodržování kybernetické bezpečnosti nebo aby se dokonce provedly změny v legislativě § 230, která zbavuje poskytovatele služeb odpovědnosti za obsah zveřejněný jejich uživateli. Větší regulace by pro ty, co si vybírají akcie, nebyla úplně špatná, protože by mohla vytvořit konkurenceschopnější prostor softwarového průmyslu i pro malé a střední podniky. Tedy pro hráče, kteří by se mohli postavit i technologickým obrům.



Dalším potenciálním pozitivem Bidenova režimu může být přátelštější postoj vůči imigrantům ve firmách, nebo podpora společností při najímání a udržování talentů, což je nyní pro firmy stále obtížnější.

Polovodiče a tech hardware

Fidelity očekává určitou úlevu pro společnosti podnikající v oboru polovodičů a zařízení s polovodiči, tedy firmy, které byly uvězněné v křížové palbě obchodní války mezi USA a Čínou. Bidenova vláda bude pravděpodobně zastávat méně konfrontační pozici, alespoň v nejbližší době. Společnosti dodávající polovodiče firmě Huawei a dalším čínským výrobcům čipů mohou doufat, že se omezení uvolní.

Z dlouhodobého hlediska je ale pravděpodobné, že vláda omezí přístup Číny k americkým technologiím jinými prostředky. Jedním ze způsobů by mohla být koordinovanější průmyslová politika, která zahrnuje státem sponzorované investice do domácích firem a poskytuje pobídky k přemístění části výrob z Asie společností, jako jsou a .

Zvýšená kontrola technologických gigantů ze strany Demokratů by se mohla dotknout zejména společnosti , která čelí hlasité kritice svého obchodního modelu, a je vyzývána k oddělení svého lukrativního AppStoru od hardwarového businessu iPhonu.

Zdroj: Fidelity International