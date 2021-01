Rozbřesk: "Americké Česko" ještě sčítá, trhy již tuší modrou vlnu...

Georgie – americký stát co do počtu obyvatel srovnatelný s ČR – je nyní v centru pozornosti globálních finančních médií. Probíhá zde druhé kolo voleb do amerického Senátu, které může dost zásadně proměnit prezidentování demokrata Joe Bidena, a to minimálně v následujících dvou letech.



Karty jsou totiž rozdány jasně: demokraté v listopadových volbách získali jak Bílý dům, tak dolní sněmovnu Kongresu. V horní komoře – Senátu byl po volbách poměr hlasů 50:48 ve prospěch republikánů s tím, že dvě křesla se doplní v druhém kole v Georgii. Pokud obě křesla získají demokraté, poměr hlasů se sice “pouze” vyrovná, avšak v takové případě má rozhodující (101) hlas viceprezident, a tím je demokratka Kamala Harrisová.



V 8 hodin ráno středoevropského času situace ve volebních místnostech vypadá tak, že po sečtení 97 % hlasů se v jednom duelu zdá být vítězství jednoho demokrata velmi pravděpodobné a ve druhém případě jde zatím o remízu. Nicméně zbývá sečíst hlasy spíše v pro-demokratických volebních okrscích, což dává demokratům větší šance druhé křeslo získat.



Co by tedy zmodrání Bílého domu a Senátu, resp. celého Kongresu znamenalo pro finanční globální trhy? Vzhledem k tomu, že hospodářská agenda demokratů kromě různých “zelených” prvků obsahuje i možnost radikálního navýšení federálního rozpočtového deficitu (nedávno zamítnutý plán mířil k deficitu 2,2 bilionu USD, aneb okolo 10 % HDP), tak ve střehu musí být především trh s americkými vládními dluhopisy. Pokud by totiž takto ambiciózní rozpočtovou agendu nová ministryně financí a bývalá holubičí šéfka Fedu Janet Yellenová začala uskutečňovat, tak trh nebude nadšen a ceny dluhopisů především na delším konci křivky půjdou dolů, respektive reverzně výnosy vzhůru. Navíc pokud by trhy viděly, že Fed bude tuto extrémně expanzivní politiku akomodovat masivními nákupy a dlouhodobě nulovými oficiálními úrokovými sazbami, tak přesvědčení, že centrální banka opravdu vytlačí inflaci dlouhodobě nad 2 %, bude narůstat. Obětí “modré vlny” by se tak zároveň mohl minimálně dočasně stát i americký dolar.



Na tomto místě již není čas rozebírat implikace “modré vlny” pro komodity (v čele s ropou či například zlatem) a akciové trhy, které by mohly být rovněž významné (viz plán na zvýšení daní či úvahy o rozdělení technologických gigantů alá Facebook). Nicméně z výše uvedeného vyplývá, že v Georgii jde dnes o hodně – hodně peněz...





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna se opět pokouší pod vlivem lepšího sentimentu na globálních akciových trzích o lehké zisky. Pokud se potvrdí sázky trhů na demokratické vítězství v Senátu, může dnes koruna ještě zabodovat. Hranice 26,00 EUR/CZK na ní však zatím bude asi příliš velké sousto.



Zahraniční forex

Výsledky voleb do Senátu v klíčovém americkém státě Georgia, které mají rozhodnout, zda demokraté (levice) ukořistí po volbách celý Kongres, nejsou stále známy. Ačkoliv je sečteno 98 % hlasů stále není rozhodnuto, neboť v případě jednoho duelu je rozdíl v počtu sečtených hlasů jen několik stovek. Každopádně eurodolar se chová spíše, jako by obě křesla měla připadnout demokratům – jinak řečeno by politicky měla po volbách proběhnou tzv. “modrá vlna”. V takovém případě by americkému federálnímu rozpočtu hrozil opravdu masivní deficit (demokratický fiskální plán míří k deficitu 2,2 bilionu USD, aneb okolo 10 % HDP), což sice bude delší výnosy dluhopisů tlačit vzhůru, avšak dolaru to pomáhat nemusí. Jde o hlavní rezervní a transakční měnu světa a její kredibilita by mohla s ohromným deficitem (který by navíc Fed akomodoval nákupy dluhopisů a nulovými sazbami) utrpět.



Ropa a zlato

Pozornost byla včera upřena rovněž na ropu, jejíž cena se zvýšila o 5 % na úroveň 50 USD za barel, kde se naposledy pohybovala v únoru. Impulzem bylo oznámení, že Saudská Arábie dobrovolně omezí v únoru a březnu svojí produkci.



Akcie

Americké akciové trhy zakončily včerejší seanci v kladných hodnotách, kdy tak zkorigovaly ztráty z prvního obchodního dne nového roku. Index S&P 500 zpevnil o 0,7 % na hladinu 3726 bodů. V čele včerejšího růstu byly ropné společnosti Apache o 9,6 %, Marathon Oil o 9,1 % a například Halliburton nebo EOG Resources o 8,4 %, resp. 8,1 %. Akcie Alibaby přidaly 5,5 %. Podobně se vedlo Micronu, jehož akcie posílily o 4,3 % díky vylepšenému doporučení analytiků Citi. Nejlepší výsledek z indexu Dow Jones zaznamenal Boeing, který zpevnil o 4,4 %. Index Dow Jones přidal 0,55 %, S&P 500 0,71 % a Nasdaq 0,95 %.