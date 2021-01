Reuters: Těžba OPEC v prosinci šestý měsíc za sebou vzrostla

Těžba ropy v rámci Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) se v prosinci zvýšila o 280.000 na 25,59 milionu barelů denně, zejména kvůli obnovování produkce v Libyi. Nárůst tak zaznamenala už šestý měsíc za sebou. Vyplývá to z dnešní zprávy agentury Reuters, která vychází z údajů o přepravě ropy od zdrojů z odvětví.

Brent cena" src="/Fotobank/1bcbf93b-7878-449f-993a-7d3ff53f7d15?width=484&height=296&action=Resize&position=Center" />



V lednu by se měla těžba OPEC opět zvýšit, kartel se totiž dohodl se svými spojenci na zmírnění těžebních limitů. Tento týden se pak tato skupina označovaná OPEC+ dohodla také na úpravě těžebních limitů na únor a březen.



Saúdská Arábie nabídla, že svou těžbu sníží v obou měsících celkem až o jeden milion barelů denně. Rusko a Kazachstán naopak budou moci těžbu zvýšit, a to v únoru dohromady o 75.000 barelů denně a další měsíc rovněž o 75.000 barelů denně. Ostatní země těžbu měnit nebudou. Dubnová těžební hodnota by měla být stanovena na dalším setkání, které se má uskutečnit 4. března.



"Dodatečné snížení těžby v Saúdské Arábii pravděpodobně zabrání převisu nabídky nad poptávkou, který by jinak hrozil," uvedl analytik Carsten Fritsch ze společnosti .



Libye, na níž se dohoda o omezení těžby nevztahuje, v posledních měsících obnovuje produkci ropy, kterou začátkem loňského roku téměř zcela zastavila občanská válka v zemi. V prosinci se podle údajů Reuters těžba v Libyi zvýšila o 150.000 na 1,25 milionu barelů denně.



K menším zvýšením těžby v prosinci přikročilo i několik zemí OPEC, na které se dohoda o omezení dodávek vztahuje. Plnění dohody ze strany kartelu OPEC se tak snížilo na 99 procent z listopadových 102 procent, což představuje nejnižší úroveň od srpna, uvedl Reuters.