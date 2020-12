Perly týdne: Akciové tipy na rok 2021, ropný návrat k normálu a u nás kolo za milion a půl

Ve světě akciové tipy pro rok 2021, možné zapomínání na růst výnosů vládních obligací, ropný návrat k normálu a irelevantní elektromobily. U nás plné „zakázané“ sjezdovky a kolo za milion a půl. A ještě více v nových Perlách týdne.



Ve světě…



Nezapomínat na vztah výnosů a oživení: Riziková aktiva míří nahoru, dolar dolů. Bude tento trend pokračovat i v příštím roce? John Hardy ze Saxo Bank na Bloomberg Finance na tuto otázku odpověděl, že podle jeho názoru by trhy v příštím roce mohly zahýbat výnosy amerických vládních obligací. Ty totiž podle něj porostou „výrazně nad 1 %“. Pokud by tomu tak nebylo znamenalo by to zase, že s oživením a reflací to není tak jasné, jak nyní trhy míní.



Tipy pro rok 2020: Dan Niles z AlphaOne Capital Partners zhruba před rokem hovořil na CNBC o svých tipech pro rok 2020 a ty pak v průměru posílily o 60 %. Jaké jsou jeho tipy pro rok 2021? Investor na tuto otázku odpověděl, že rok 2020 u řady firem otestoval odolnost jejich podnikatelských modelů. A ukázalo se, že technologické společnosti jako odolný model skutečně mají. Nicméně atraktivnější jsou nyní již povětšinou akcie z jiných sektorů, a to i kvůli valuaci.



Niles míní, že atraktivní jsou nyní společnosti jako , Magna International, či Oracle a GAN Ltd. Celková situace na trzích a v ekonomice je pak taková, že řada průmyslových kovů, nemovitosti, ale třeba i ceny ojetých vozů vykazují růst, i když v inflačních číslech se tento posun ještě nezobrazuje. Dochází k tomu přitom už v době, kdy se ekonomika stále nachází v útlumu. Niles tak podobně jako Hardy (viz výše) míní, že výnosy dluhopisů se příští rok dostanou znatelně výš, protože se zvedne i inflace.



Technologickým titulům ale prostředí vyšších sazeb nesedí, protože jejich tok hotovosti je posunut hodně do budoucnosti a jeho současná hodnota je tudíž hodně citlivá na změny sazeb. Nízké sazby tuto současnou hodnotu znatelně zvedají, zatímco vyšší sazby snižují. V prostředí vyšších sazeb jsou tak podle investora atraktivnější firmy a akcie, kterým růst výnosů prospívá, tedy například banky.



Cyklický směr: O posunu od technologií směrem k akciím, kterým se vede dobře během růstové fáze cyklu, nehovoří jen Niles. TS Lombard v této souvislosti ukazuje následující graf, který srovnává vybrané světové trhy podle toho, jakou váhu v nich mají typické defenzivní sektory (utility, zboží krátkodobé spotřeby – fialová a růžová) a další sektory, včetně finančních titulů:



Zdroj:



Nejdefenzivnější je tedy z uvedeného pohledu Itálie a Španělsko, vysoký podíl finančního sektoru nalézáme v Kanadě, Austrálii, ale také v Itálii a v rozvíjejících se zemích v Turecku a Brazílii.



Ropný návrat k normálu a irelevantní elektromobily: Pavel Molchanov ze společnosti hovořil na CNBC o „nejhorším propadu poptávky po ropě v historii“. Ten přinesla pandemie a podle experta je vysoce nepravděpodobné, že by se tato poptávka v příštím roce dokázala zvednout na úrovně z roku 2019. Významnou roli tu přitom bude hrát i vývoj v letecké dopravě. Návrat na předchozí standard je spíše otázkou roku 2022.



Molchanov připomněl, že je třeba sledovat i nabídkovou stranu ropného trhu. Na ní dochází k poklesu těžby z břidlic v USA, k tomu tu máme „poměrně disciplinovaný OPEC“. To by samo o sobě tlačilo ceny ropy nahoru. Jenže ve spojení s tím, jak vypadá situace na poptávkové straně, je celá situace rozdílná.



Není ale možné, že poptávka po ropě již prošla svým vrcholem a dlouhodobě bude již jen klesat? Expert o tom pochybuje. Takový vrchol podle něj jednou přijde a je jen otázkou času, „není ale ve zpětném zrcátku“. Kdy by mohl nastat? Molchanov míní, že někdy v druhé polovině dalšího desetiletí, či až kolem roku 2030. Připomněl také, že poptávka po ropě z Číny je již nyní vyšší, než před rokem.



Elektromobily jsou z hlediska poptávky po ropě podle experta „stále irelevantní“. Sentiment kolem obnovitelných energií a elektromobilů je sice „velmi silný“, ale to není to samé, jako říci, že „elektromobily už zítra zničí trh s ropou“. Molchanov se domnívá, že jejich vliv bude fakticky cítit nejdříve po roce 2025.





Zašlá sláva hedge fondů: Následující graf porovnává vývoj celého amerického trhu od roku 2018 s návratností hedge fondů. Ta se ještě nedávno pohybovala kolem nuly, v listopadu na 6,3 %, zatímco celý index SPX si připisuje více než 30 %:



Zdroj:



u nás doma...



Každá šestá koruna na potraviny a nápoje: Zatímco v celé EU dají domácnosti asi 13 % svých výdajů na potraviny a nealkoholické nápoje, u nás to je více než 15 %. Jsme tak na podobné úrovni jako Portugalci, či Řekové a hluboko pod zeměmi, jako Rumunsko, či Litva. Naopak Irové dají za potraviny a nápoje jen asi 8 % svých celkových výdajů:



Zdroj: Eurostat,





Kolo za milion a půl: Seznam.cz píše, že „Festka chystá kolo za milion a půl. Koupí si ho Korejec“. Firma vyrábí kola pro hollywoodské herce i světové podnikatele či státníky. Specializuje se na zakázkovou výrobu silničních kol a rámů nejvyšší kvality. „Celé kolo dokážeme postavit od 160 tisíc korun výš. Ta průměrná částka se ale pohybuje kolem 350 tisíc korun. 16 procent našich kol se pak pohybuje okolo 450 tisíc a pak je tam nějaké procento extrémně drahých staveb, které se přibližují milionu a víc,“ říká jeden ze zakladatelů firmy Michael Moureček.



Plné sjezdovky: Novinky.cz si všimli plných sjezdovek. „I přes zákaz provozu lyžařských vleků vyrazily v neděli stovky lidí v Krkonoších a v Jeseníkách na hory - buď pěšky, nebo se sáňkami a boby, pomohlo k tomu i jasné slunné počasí...někteří lidé zkoušeli na zasněžených částech sjezdovek i lyžovat. Do kopce však museli šlapat po svých. V provozu od neděle mohou zůstat jen lanovky, které nepřepravují lyžaře ani běžkaře a nevztahuje se tak na ně zákaz provozu,“ píše portál. „Očividně nemá žádný smysl zavírat ski areály, lidé tam stejně jsou,” komentoval dění na sjezdovce správce facebookového profilu areálu Kopřivná Resort.