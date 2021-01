Rozbřesk: Trh s auty. Co padalo po Lehmanech 5 let, zvládl covid za jediný rok

ještě že ten covid mají, prodeje šly do haje už koncem 2019 a lepší to nebude ani letos, jeden by i rád tu ekonomiku podpořil, ale nová doba, jdeš k prodejci chceš steak a on ti cpe mrkev :o), na dotaz máte něco ve vyšší střední co není hybrid ? jen pokrčení rameny a odpověď bez hybridu není už nic, ledaže by pán chtěl to nejsilnější co máme v nabídce s výkonem 600 koníků (na zábavu dobré ale pro normální provoz ? ), takže výsledek je žádný prodej a jezdit bude dál to starší přibližovadlo a možná o dost déle než bylo v plánu, holt pravidelná obměna se posune a uvidíme kdo to vydrží déle :o)

Mike