Trump zrušil výjimku pro lety z schengenu včetně Česka do USA. Biden chce zákaz rychle obnovit

Končící americký prezident Donald Trump zrušil pro státy schengenského prostoru včetně Česka, Irsko, Británii a Brazílii zákaz cestování do Spojených států, která platí kvůli šíření koronaviru od loňského roku. V platnost by nařízení mělo vstoupit 26. ledna. Mluvčí Joea Bidena, který ve středu vystřídá Trumpa v prezidentském úřadu, ale uvedla, že nová administrativa žádná omezení mezinárodních cest rušit nehodlá.



Bílý dům dnes v prohlášení uvedl, že prezident Trump zrušil zákaz cestování do USA pro občany 26 členských zemí schengenského prostoru včetně Česka a také občany Irska, Británie a Brazílie. Nařízení má vstoupit v platnost 26. ledna, tedy ve stejný den, od kterého se budou muset všichni cestující do USA prokazovat před odletem negativním testem na virus SARS-CoV-2.



V prohlášení Bílý dům uvádí, že omezení pro občany Číny a Íránu zůstávají v platnosti.



V době, kdy by mělo nařízení vstoupit v platnost, bude už ale americkým prezidentem demokrat Joe Biden.



Jeho mluvčí krátce po vydání Trumpova prohlášení uvedla, že nová administrativa hodlá cestovní omezení zachovat. "Kvůli zhoršující se pandemii a nakažlivějším mutacím, které se objevují po celém světě, teď není doba na to, abychom omezení mezinárodního cestování rušili," uvedla Jen Psakiová. Bidenova administrativa se podle ní radila s odborníky a došla k závěru, že restrikce zachová.



"Ve skutečnosti plánujeme posílit opatření na ochranu veřejného zdraví, které se týkají mezinárodních cest, abychom dál zmírnili šíření covidu-19," dodala Psakiová.



Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) minulý týden oznámilo, že se od 26. ledna budou muset všichni cestující do USA prokázat před odletem negativním testem. Záležet přitom nebude na místě odletu ani občanství cestujícího. Opatření tak bude platit i pro Američany, kteří jsou z loni vydaného zákazu vyjmuti.



Biden vystřídá Trumpa ve funkci amerického prezidenta již ve středu. Demokrat chce zlepšit boj Spojených států proti pandemii covidu-19. V zemi se nákaza koronavirem prokázala již u více než 24 milionů lidí. S covidem-19 zemřelo podle Univerzity Johnse Hopkinse v USA přes 398.000 nakažených.