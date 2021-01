DeBeers reaguje na oživení trhu s diamanty. Po zamrzlém roce citelně zvyšuje ceny

Největší světový producent diamantů De Beers přistoupil k nejvyššímu zvýšení cen diamantů za několik let, protože odvětví začíná znovu oživovat. Při svém prvním letošním prodeji De Beers zvýšil ceny o zhruba pět procent, převážně u kamenů větších než jeden karát, uvedla agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje. Pandemie nemoci covid-19 loni trh s diamanty prakticky zmrazila.



Diamantový průmysl mnohé překvapil rychlostí oživení. Důležité prodeje před svátky v USA a Číně byly silné a nedostatek zásob kamenů u prostředníků vytvořil vysokou poptávku.



De Beers nezveřejňuje informace o změnách cen. Podle informovaných zdrojů je však současný růst zřejmě největší od počátku minulé dekády. Mluvčí De Beers odmítl zprávu komentovat.



Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku se objevily známky oživení, protože kupující surových diamantů začali doplňovat zásoby, aby se připravili na nejdůležitější prodejní období roku. Těmi jsou Den díkůvzdání v USA a čínský Nový rok. De Beers, který je divizí společnosti , tak mohl zvýšit ceny již při posledním prodeji loni v prosinci.



V počátcích pandemie se prodej diamantů prakticky zhroutil, protože prodejci diamantů i zpracovatelé zavřeli. De Beers na to odpověděl omezením produkce a v době, kdy se začali kupující vracet do obchodů v části Číny a USA, se začal projevovat nedostatek nabídky na trhu.