IEA: Zhoršení pandemie zpomalí oživení poptávky po ropě

Současný nárůst počtu případů nákazy novým koronavirem povede k pomalejšímu oživení poptávky po ropě. Ve druhé polovině roku by ale oživení mohlo podpořit rozšíření očkování a nová stimulační opatření. Ve své pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu to dnes uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Snížila také výhled růstu poptávky na letošní rok o 300.000 barelů denně.



"Uzavření hranic, rozestupy a zastavení aktivity budou i nadále omezovat poptávku po pohonných hmotách, dokud se nepodaří více rozšířit distribuci vakcíny, pravděpodobně až ve druhé polovině roku," uvádí se ve zprávě.



Agentura současně upozornila, že poptávka po ropě se už zlepšovala, v prosinci se však trend obrátil. IEA proto snížila na první čtvrtletí výhled růstu poptávky o 580.000 barelů denně.



Nabídka a poptávka jsou však podle agentury letos na cestě k oživení a snahy předních producentů ropy vyrovnat nabídku s poptávkou na trhu omezením produkce pomáhají snižovat zásoby ropy po celém světě. Vzhledem k očekávanému růstu ve druhé polovině roku tak bude na trhu pravděpodobně potřeba mnohem více ropy.



Letos IEA očekává celkové zvýšení poptávky o 5,5 milionu na 96,6 milionu barelů denně. Loni poptávka naopak o 8,8 milionu barelů denně klesla.



Ceny ropy se letos díky oznámení Saúdské Arábie o dalším snížení těžby v příštích dvou měsících zotavily. Cena ropy Brent se nyní obchoduje nad 55 USD za barel a je blízko maximu za téměř rok. Růst však zpomalil, protože zvýšení počtu nových případů nemoci covid-19 přiměl mnoho zemí opět zavést omezení pohybu, a to včetně Číny, která dosud byla hlavním tahounem oživení poptávky po pohonných hmotách.